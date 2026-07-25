Küresel arz baskısı demir cevherini 100 doların altına çekti

Küresel emtia borsaları ile yerel piyasa dinamikleri arasındaki makas, demir-çelik sektöründe bu hafta da kendisini derinden hissettirdi. Çin ekonomisinde bir türlü çözülemeyen emlak krizi ve imalat sanayiindeki durgunluk küresel demir cevheri fiyatlarını psikolojik sınırların altına çekerken, Türkiye'deki üreticiler artan ham madde ve hurda maliyetleri sebebiyle fiyatları yukarıda tutmayı başardı. Güvenli liman arayışları ve kur baskısı yurt içindeki inşaat demiri fiyatlarında aşağı yönlü bir kırılma yaşanmasını doğrudan engelledi.

Çin kaynaklı durgunluk borsaları baskıladı

Uluslararası emtia piyasalarında işlem gören %62 Fe bazlı demir cevheri fiyatları, Çin limanlarındaki yüksek stok seviyeleri ve çelik üreticilerinin zayıf alım iştahı nedeniyle ton başına 98,42 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Londra Metal Borsası ve vadeli piyasalarda Çin kaynaklı bu durgunluk emtianın aylık bazda değer kaybetmesine yol açarken, Tangshan bölgesindeki çevre kısıtlamaları ve ham metal üretimindeki düşüşün fiyatlar üzerindeki baskıyı kısa vadede sürdüreceği öngörüldü.

Yurt içi piyasada ise küresel cevherdeki düşüşün aksine, inşaat demiri ton fiyatlarında ham madde odaklı bir yapısal direnç gözlemlendi. Çelik hurda maliyetlerindeki stabil duruş ve döviz kurundaki yukarı yönlü eğilim, iç piyasada ton fiyatlarının KDV dahil 32.800 TL ile 35.300 TL aralığında yatay ve güçlü kalmasını sağladı. Bölgesel arz-talep dengesine göre şekillenen yerel piyasada, üreticilerin maliyet kaynaklı fiyatlama kararlılığı aşağı yönlü gevşemelerin önüne geçti.

İhracat pazarlarında jeopolitik bekleyiş hakim

Türkiye’nin çelik ve inşaat demiri ihracatı tarafında ise uluslararası siyasi gerilimlerin ve lojistik engellerin gölgesi hissedilmeye devam etti. Orta Doğu’daki kısmi boğaz blokajları ve bölgedeki jeopolitik riskler nedeniyle yabancı alıcılar yeni siparişler vermek yerine bekleyişe geçmeyi tercih etti. Türk üreticilerin ihracat kotasyonları ton başına 570 - 580 dolar bandında sabit kalırken, iç piyasadaki yerel projelerin talebi fabrikaların üretim kapasitelerini korumalarında ana dayanak noktası oldu.