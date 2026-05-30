Küresel arz darboğazı ve yapay zeka talebi: Bakır fiyatları yeni dönemde nereye evriliyor?

Dünya genelinde endüstriyel üretimin ve elektrifikasyon süreçlerinin ana girdisi olan kırmızı metal, mayıs ayının son işlem günlerinde ton başına 13.570 dolar seviyelerinde dengelenerek son iki ayın ardışık küresel getiri primini koruma eğilimini sürdürüyor. ABD'nin olası gümrük vergisi uygulamaları öncesinde sanayicilerin hızlandırdığı fiziki stoklama faaliyetleri ve küresel tedarik zincirindeki daralma endişeleri fiyat adımlarını yukarı yönlü tetikleyen ana makroekonomik unsurlar olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların emtia piyasasına yönelik spekülatif pozisyon almaları ve uluslararası yatırım bankalarının 2026 yılı genelinde 330 bin tonu aşması beklenen rafine bakır açığına yönelik projeksiyonları, fiyat istikrarının kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade yapısal bir talep şokuyla karşı karşıya olduğunu somut bir şekilde doğruluyor.

Üretim kesintileri ve madenlerdeki yapısal daralma

Emtia piyasasındaki arz mekanizmasının temelini oluşturan Güney Amerika merkezli üretim verileri, en büyük küresel tedarikçi konumundaki Şili Ulusal Bakır Komisyonu raporlarında maden çıktılarının mart ayından bu yana yıllık bazda net bir düşüş kaydettiğini göstererek fiziki piyasa üzerinde kalıcı bir baskı oluşturuyor. Sektör devi kurumsal üreticilerin operasyonel gecikmeleri ve yeni maden yatırımlarının küresel talep hızına ayak uyduramaması sebebiyle Şanghay ve Londra stoklarındaki erime derinleşirken, bu durum spot piyasada fiziki teslimat primlerinin yükselmesine yol açıyor. Sanayi metallerinin jeopolitik risklerden ziyade doğrudan endüstriyel kapasite kısıtlamalarıyla fiyatlandığı bu yeni konjonktür, hurda metal arzındaki küresel kısıtlamalarla da birleşerek ham madde tedarik zincirindeki rekabeti ve maliyet baskısını artırıyor.

Yatırım bankalarının tahminleri ve teknik eşikler

Uluslararası finans kurumlarının emtia piyasasına yönelik matematiksel modellerinde bakır fiyatlarının geleceğine dair bant aralıkları yukarı yönlü revize edilirken, Citigroup ve J.P. Morgan gibi kuruluşların arz açığının sürmesi senaryosunda ton başına 15.000 dolar seviyelerini hedeflemesi piyasadaki kurumsal risk iştahını canlı tutuyor. Mayıs ayındaki hızlı tırmanışın ardından gelen konsolidasyon sürecinde ton başına 13.400 dolar seviyesi en güçlü yapısal destek ve emniyet barajı olarak güncelliğini korurken, fiyatların bu eşiğin üzerinde kalması yukarı yönlü yeni rekor denemelerinin zeminini hazırlıyor. Olası geri çekilmelerde fiziki alıcıların devreye girmesi beklenen bu kritik sınırın aşılması durumunda ise, mayıs ayının tarihi zirvesi olan 14.097 dolar direnci küresel sanayicilerin ve fon yöneticilerinin radarındaki en önemli matematiksel baraj olarak izlenmeye devam ediyor.