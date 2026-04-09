Küresel büyüme endişeleri metal piyasalarını etkiliyor

Orta Doğu'daki gerilimlerin ve artan petrol fiyatlarının küresel büyüme endişelerini tetiklemesiyle bakır fiyatları üç haftanın zirvesinden gerilerken, metal piyasaları genelinde karışık bir seyir izlendi.

London Metal Exchange'de (LME) bakır fiyatları yüzde 0,6 düşüşle 12.630 dolar/ton seviyesine gerileyerek üç haftanın en yüksek seviyesinden uzaklaştı. Buna karşılık, Şangay vadeli bakır fiyatları yüzde 0,5 artışla 97.740 yuan/ton seviyesine yükselerek 18 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Diğer metallerde ise LME alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 3.451,50 dolar/tona gerilerken, Şangay alüminyum yüzde 0,5 azalarak 24.555 yuan/ton oldu. LME'de kalay yüzde 1,4 düşüş yaşarken, çinko yüzde 0,1 yükseldi ve kurşun değişmezken nikel yüzde 0,4 değer kaybetti.

Şangay'da ise çinko yüzde 0,3, kurşun yüzde 0,2, kalay yüzde 0,7 düşerken, nikel yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Yüksek enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimler, metal piyasaları için zorlu bir zemin oluşturmaya devam ediyor.