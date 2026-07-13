Küresel çelik talebinde Çin freni: Demir cevheri 100 dolar eşiğinin altına sarktı

Ağır sanayi, altyapı ve lokomotif sektörlerin ana yapı taşı olan demir cevheri fiyatları, küresel makroekonomik görünümdeki değişimler ve zayıflayan talep dinamikleriyle baskılanıyor. Uluslararası emtia borsalarında uzun süredir kritik bir eşik olarak kabul edilen ton başına 100 dolar seviyesinin altına inen ham madde, Singapur Borsası ve Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören vadeli kontratlarda ton başına 98 dolar bandına yerleşti. Fiyatlama mekanizmasındaki bu gevşeme eğilimi, dünya genelindeki çelik tüketiminin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren Asya pazarındaki sanayi üretim yavaşlamasından kaynaklanıyor.

En büyük ithalatçı konumundaki çelik üreticilerinin yüksek hammadde stoklarına sahip olması ve bazı yüksek fırınlarda zorunlu bakım duruşlarının artması, spot piyasadaki günlük alımları asgari düzeye indirdi. Liman sahalarında biriken cevher miktarlarının tarihsel ortalamaların üzerinde seyretmesi, arz fazlası endişelerini tırmandırarak hammadde fiyatlarındaki düşüş ivmesini hızlandırıyor. Yatırım bankaları ve emtia analistleri, fiyatlarda kalıcı bir dengelenme sağlanabilmesi için çelik tüketimini doğrudan teşvik edecek genişlemeci ve kamusal destek paketlerinin devreye alınmasını temel şart olarak görüyor.

Yüksek lojistik maliyetleri ve arz disiplini

Sektördeki zayıf talep baskısına karşın, küresel lojistik hatlarında yaşanan jeopolitik riskler fiyatların daha radikal seviyelere gerilemesini engelleyen bir bariyer işlevi görüyor. Deniz taşımacılığındaki navlun ücretlerinin yüksek seyretmesi ve enerji maliyetlerindeki artış, madencilik şirketlerinin operasyonel giderlerini doğrudan yukarı çekiyor. Bu maliyet baskısı, üretim giderleri yüksek olan küçük ölçekli maden işletmelerini kârlılık sınırının altına iterken, küresel madencilik devlerini arz disiplini uygulamaya ve üretim hacimlerini gözden geçirmeye zorluyor.

Endüstriyel metaller ve borçlanma baskısı

Demir cevherindeki bu aşağı yönlü seyir, Londra Metal Borsası'nda işlem gören bakır, alüminyum ve çinko gibi diğer baz metallerin fiyatlama grafiklerini de sınırlıyor. Dünya genelinde devam eden yüksek faiz ortamı ve artan kurumsal borçlanma maliyetleri, büyük ölçekli gayrimenkul ve altyapı projelerinin finansman şartlarını zorlaştırarak sanayi metallerine yönelik genel yatırım iştahını olumsuz etkiliyor. Küresel piyasa aktörleri, çelik talebinin seyrini ve demir fiyatlarının yeniden üç haneli seviyelere ulaşıp ulaşamayacağını görmek için büyük merkez bankalarının önümüzdeki döneme ait para politikası kararlarına odaklanıyor.