Küresel çinko piyasasında arz fazlası ağustos ayında yükseldi

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu (ILZSG) verilerine göre, küresel çinko piyasasında küresel arz fazlası ağustos ayında ve yılın ilk sekiz ayında artış gösterdi.

ILZSG raporuna göre, küresel çinko piyasasındaki arz fazlası ağustos ayında 47 bin 900 metrik tona yükselirken, temmuz ayında bu rakam 38 bin 700 tondu. Yılın ilk sekiz ayı olan Ocak-Ağustos 2025 döneminde ise, küresel rafine çinko piyasasında 154 bin tonluk bir arz fazlası kaydedildi. Bu, 2024 yılının aynı dönemindeki 138 bin tonluk fazlalığa kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor.

Üretim ve kullanım verilerine bakıldığında, ağustos ayında çinko madeni üretimi 1.097,6 bin metrik ton olarak gerçekleşirken, temmuzda üretim 1.073,6 bin metrik tondu. Ocak-Ağustos döneminde maden üretimi toplam 8.305 bin metrik tona ulaşırken, 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 7.801 bin metrik tondu.

Metal üretimi ise ağustosta 1.226,9 bin metrik ton, temmuzda 1.209,5 bin metrik ton oldu. Ocak-Ağustos döneminde metal üretimi 9.152 bin metrik ton iken, 2024'ün aynı döneminde 8.954 bin metrik ton seviyesindeydi.

Metal kullanımı cephesinde ise, ağustosta 1.179,0 bin metrik ton, temmuz ayında ise 1.170,8 bin metrik ton tüketim gerçekleşti. Ocak-Ağustos dönemindeki toplam metal kullanımı 8.998 bin metrik ton olarak raporlanırken, 2024 yılının aynı döneminde 8.816 bin metrik tonluk bir kullanım söz konusuydu.