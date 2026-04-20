Küresel çinko ve kurşun piyasaları şubatta fazla verdi

Küresel çinko piyasası, ocak ayındaki 21.900 tonluk açığın ardından şubat ayında 49.600 metrik tonluk fazla verdi. Yılın ilk iki ayında küresel rafine çinko piyasasında 28.000 tonluk fazla kaydedildi.

Üretim tarafında düşüş dikkat çekti. Maden üretimi şubatta 964,3 bin metrik ton seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam ocak ayındaki 991,9 bin metrik tonun altında kaldı. Metal üretimi de şubatta 1.046,5 bin metrik tona geriledi; söz konusu rakam ocak ayında 1.138,1 bin metrik ton olarak ölçülmüştü.

Talep tarafında da belirgin bir yavaşlama gözlendi. Metal kullanımı şubatta 996,9 bin metrik ton olarak kayıtlara geçerken, bu rakam ocak ayındaki 1.160 bin metrik tonluk seviyenin gerisinde kaldı.

Kurşun piyasasındaki arz fazlası arttı

Küresel kurşun piyasasındaki fazla ise şubat ayında belirgin biçimde genişleyerek 33.200 metrik tona ulaştı. Söz konusu rakam, ocak ayında 11.200 ton seviyesinde ölçülmüştü.

2026 yılının ilk iki ayında küresel rafine kurşun metal piyasasında 44.000 tonluk bir fazla oluştu. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 29.000 tonluk fazlanın üzerine çıktı.

Şubat 2026 itibarıyla kurşun tarafında maden üretimi 322,9 bin metrik ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde metal üretimi 1.105,3 bin metrik ton, metal kullanımı ise 1.072,1 bin metrik ton düzeyinde ölçüldü.