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Küresel dizel fiyatlarında yaptırım yükselişi!

ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımları küresel dizel fiyatlarını yükseltti.

Haber Merkezi
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Küresel dizel fiyatlarında yaptırım yükselişi!
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ABD'nin Rusya'nın petrol ticaretine yönelik son yaptırımlarının ardından, önlemlerin arzı sıkılaştıracağı beklentisiyle küresel dizel fiyatları ve rafinaj marjları yükseldi.

ABD, dünyanın 2 numaralı petrol ihracatçısının Ukrayna'daki savaştan elde ettiği geliri azaltmak için 10 Ocak'ta Rus üreticilere ve tankerlere şimdiye kadarki en sert yaptırımlarını uyguladı.

Yeni hedef alınan gemilerin birçoğu, Batı'nın kısıtlamalarını aşmaya çalışan gölge filo olarak adlandırılan filonun bir parçası olarak, Hindistan ve Çin'e petrol sevkiyatında kullanılıyor.

Bu ülkelerdeki rafineriler, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'da yasaklanan ucuz Rus ithalatından yararlandılar. Energy Aspects analisti Natalia Losada, "Yaptırım haberlerinin ardından dizel kar marjları yükseldi ve Rus dizel ihracatında anlamlı kesintiler bekliyoruz" dedi.

Losada, Gazprom Neft ve Surgutneftegas rafinerilerinden yapılan günlük en az 150.000 varillik Rus dizel ihracatının risk altında olduğunu da sözlerine ekledi.

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