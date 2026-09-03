Küresel emtia piyasasında arz baskısı endüstriyel metalleri sıkıştırıyor

Dünyanın en büyük ham madde tüketicisi olan Çin’deki sanayi kırılımları, endüstriyel metallerin fiyatlamasında ana belirleyici rolü üstlendi. Çin'in limanlarına sevk edilen toplam emtia hacminde dönemsel artışlar kaydedilse de, ülkedeki ham çelik üretiminin aylık bazda gerilemesi fiyat dalgalanmalarını dar bir banta hapsetti. Bu yapısal tıkanıklığa rağmen, küresel deniz taşımacılığı ve liman operasyonlarındaki maliyet artışları ithal girdi yükünü ağırlaştırarak üreticilerin hareket alanını daraltmaya devam etti.

Çin'in ham madde talebi taban fiyatları destekliyor

Uluslararası borsalardaki ham madde kontratlarında, inşaat sektörü kaynaklı talep düşüşü imalat sanayisindeki canlanmayla dengelenmeye çalışıldı. Emtia piyasalarında gösterge kabul edilen %62 Fe içerikli demir cevheri vadeli işlemleri, borsada ton başına 97,72 dolar seviyesinde yatay bir denge kurarken, bu grupta ortalama fiyat beklentisini belirli bir bantta korunuyor. Londra Metal Borsası verilerine göre, referanslı vadeli çelik hurdası 385,50 dolar/ton seviyesine yerleşti. Ham maddedeki bu dirençli duruş, yerel piyasada kütük çelik fiyatlarını ton başına 520 dolar + KDV eşiğinde tutarken, vadeli inşaat çeliği kontratları eylül vadeli işlemleri için ton başına 589,00 dolar seviyesinde stabil bir duruş sergiledi.

Yurt içi spot piyasasında bölgesel fiyat makası açılıyor

Küresel emtia borsalarındaki sıkışma ve yurt içindeki lojistik maliyetleri, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki spot nihai ürün fiyatlarında şehir bazlı farklar yarattı. Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Gebze hattında ince ürünler ton başına 37.500 TL ile 38.000 TL arasında alıcı bulurken, kalın endüstriyel ürünler 35.500 TL ile 35.900 TL bandında seyretti. İç Anadolu Bölgesi'ndeki şantiyelerde nakliye maliyetlerinin eklenmesiyle ince ürünler 37.200 TL, kalın ürünler ise 36.200 TL seviyesinden işlem gördü. Fabrika çıkış avantajına sahip İskenderun ve İzmir liman bölgelerinde ise ince ürünler 35.500 TL, kalın sanayi çubukları ise 34.700 TL ile 34.900 TL bandıyla yurt genelindeki en uygun taban fiyatlarını oluşturdu.