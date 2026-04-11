Küresel emtia piyasasında demir sevkiyatı rekor kırdı: Fiyatlarda düşüş trendi sürecek mi?

Emtia piyasası, demir cevheri fiyatlarındaki sert geri çekilmeyi yakından takip ederken piyasa yapıcılar mevcut düşüşün derinleşmesinden endişe ediyor. Vadeli işlem piyasalarında ton başına 106,63 dolar seviyesine kadar gerileyen fiyatlar, üst üste üçüncü haftayı da ekside kapatarak son bir yılın en zayıf performanslarından birine imza attı. Haftalık bazda yaşanan %5,9’luk kayıp, fiyatların son dönemdeki en düşük direnç noktalarını test ettiğini gösterirken, bu durum sanayi metalleri genelinde satış baskısının artmasına yol açıyor.

Rekor sevkiyat hacmi emtia stoklarını şişiriyor

Fiyatlardaki bu aşağı yönlü ivmenin temelinde, dünyanın ana tedarikçi bölgelerinden gelen ve piyasa beklentilerini aşan rekor sevkiyat dalgası yatıyor. Küresel sevkiyatların kısa süre içinde %30 oranında artışla 24,48 milyon tona ulaşması, özellikle büyük limanlardaki stok dengesini arz lehine bozarak depolama kapasitelerini sınırlarına yaklaştırdı. Piyasaya giren bu devasa ürün akışı, mevcut küresel talebin bu hızı eritememesi nedeniyle bir arz fazlası oluşturuyor ve emtia fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Sanayi devlerindeki durgunluk talep iştahını kapatıyor

Emtia piyasasının en büyük lokomotifi olan dev ekonomilerde, özellikle inşaat sektörü ve ağır sanayi kollarındaki yavaşlama ham madde ihtiyacını son yılların en düşük seviyesine indirdi. Çelik üreticilerinin operasyonel maliyetlerindeki artış ve düşen kâr marjları, fabrikaların alım iştahını frenleyerek stratejik bir ‘bekle-gör’ dönemine geçmelerine neden oldu. Alım tarafındaki bu sessizlik, fiyatların toparlanması için gereken güçlü sermaye desteğinin piyasadan çekilmesi anlamına gelirken piyasada tam bir belirsizlik hakimiyeti sürdürüyor.

Diplomatik yumuşama emtia fiyatlarındaki risk primini eritiyor

Teknik verilerin yanı sıra, küresel jeopolitik sahnedeki son gelişmeler de emtia fiyatlarının üzerindeki harareti alan bir diğer önemli etken olarak öne çıkıyor. Pakistan ve diğer kritik bölgelerde yürütülen müzakere trafiği ile sağlanan geçici ateşkes süreci, ticaret yolları üzerindeki güvenlik endişelerini dağıtarak lojistik maliyetlerdeki risk primini düşürdü. Lojistik hatlardaki bu göreceli rahatlama, spekülatif fiyat hareketlerinin yerini daha rasyonel bir dengeye bırakmasına zemin hazırlarken emtia fiyatlarının doğal seviyelerine inmesine katkı sağlıyor.