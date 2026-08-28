Küresel emtia piyasasında hareketlilik: Bakır fiyatları rekor seviyelere yakın seyrediyor

Uluslararası ticaret hattında Trump yönetiminin rafine bakır ithalatına yönelik uygulamayı düşündüğü gümrük tarifeleri, tedarik zincirinde erken stoklama eğilimi doğurdu. Sınır kapılarında ek maliyetlerle karşılaşmak istemeyen küresel distribütörler, bakır sevkiyat rotalarını hızla Kuzey Amerika limanlarına çevirdi. Yaşanan bu yoğun lojistik operasyonlar, spot piyasadaki anlık ürün bulunabilirliğini kısıtlayarak bakır fiyat basamaklarını yukarı yönlü tetikleyen ana unsurlar arasında yer aldı.

Stok havuzlarındaki gerileme kırk gündür kesintisiz sürüyor

Londra Metal Borsası nezdinde tutulan tescilli depo rezervleri, mayıs ayı ortasından bu yana yarı yarıya eriyerek kritik eşiklerin altına indi. Spot piyasada bakır fiyatlarının ton başına 14.500 dolar civarına ulaştığı bu süreçte, yaklaşık 40 günlük zaman diliminde stokların aralıksız azalması fiziki teslimat piyasasında kontrat yönetimini zorlaştırıyor. Arzın talebi karşılamakta yetersiz kalacağına dair endişeler, emtia fonlarının bakır alım iştahını canlı tutarken vadeli işlem piyasasında fiyat tabanının güçlü kalmasını sağlıyor. Mevcut erime trendinin son çeyrekte de durdurulamaması halinde, spot piyasada fiziki teslimat yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen aracı kurumların teminat tamamlama çağrılarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Büyük ölçekli spekülatörlerin pozisyonlarını kapatmak yerine vadeli bakır kontratlarını bir sonraki aya kaydırması, borsadaki likidite sıkışıklığını daha da belirginleştiriyor. Depolardaki bu alarm durumu, maden çıkarma maliyetlerindeki artışla birleştiğinde sanayicilerin hammadde bütçelerinde köklü revizyonlar yapmasını zorunlu kılıyor.

Demokratik Kongo'daki doğal afetler bakır üretim projeksiyonlarını aşağı çekti

Dünyanın en yoğun rezerv bölgelerinden biri olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Kamoa-Kakula maden sahalarında meydana gelen sel felaketleri, bakır sektörüne ağır bir darbe vurdu. Yaşanan su baskınları sebebiyle tesisteki operasyonların durması, bu yıl yaklaşık 57 bin tonluk bir bakır hacminin piyasadan silinmesine neden oldu. Üretim kanadındaki bu beklenmedik kayıplar, rafinaj merkezlerinin bakır hammaddesine ulaşımını zorlaştırarak küresel çaptaki arz açığını daha da derinleştirdi.

Çin'in yerli altyapı hamlesi bakır ihracat hacmini daralttı

Asya'nın en büyük eritme ve işleme kapasitesine ev sahipliği yapan Çin, kendi iç pazarındaki şebeke modernizasyonu ve elektrifikasyon projelerine ağırlık verdi. Yerel tesislerde işlenen bakır cevherinin iç tüketim kanallarına tahsis edilmesi, ülkenin sınır dışı sevkiyat potansiyelini önemli ölçüde aşağı çekti. Küresel borsa depolarına giren yeni mamul miktarının azalmasıyla birlikte, makroekonomik dengeler bakır üreticisi lehine bir görünüm sunmaya devam ediyor. Uzak Doğu'daki dev dökümhanelerin ihracat teşviklerini azaltma kararı alması, batılı ağır sanayi şirketlerinin alternatif tedarik zincirleri kurma arayışını hızlandırıyor. Pekin yönetiminin stratejik metal stoklarını ulusal güvenlik gerekçesiyle koruma altına alması, uluslararası piyasalara sunulan serbest ticaret hacmini doğrudan baltalıyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarında bakıra olan bağımlılığın her geçen gün katlanarak artması, Asya menşeili arzın tamamen kendi sınırları içinde erimesine yol açıyor. Bu küresel dönüşüm karşısında hazırlıksız yakalanan Avrupalı ithalatçılar, spot kontratlarda daha yüksek prim ödemeyi kabul etmek durumunda kalıyor. Sınır ötesindeki bu sıkılaşma eğilimi, orta vadede imalat sanayisinde nihai bakır ürün maliyetlerinin yukarı yönlü güncellenmesine yol açıyor.