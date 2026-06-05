Küresel emtia piyasasında haziran dengesi: Metallerde ralli, tarımda arz fazlası

Endüstriyel metaller yapay zeka altyapısıyla rekor tazelerken, tarım ve çelik ham maddeleri zayıf küresel talep ve rekor rekolte tahminleriyle taban seviyeleri test ediyor.

Bakır arz sıkışıklığı ve fon girişleriyle 14.000 doları aşarak uçuyor

Elektrikli araçlar, yapay zeka veri merkezleri ve temiz enerji yatırımlarının kalbinde yer alan bakır, piyasadaki en agresif rallilerden birini yaşıyor. Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören üç ay vadeli bakır kontratları ton başına 14.000 dolar barajını aşarak Ocak ayındaki tarihi zirvesine yaklaştı. Fiyatların sıçramasında, Endonezya ve Kongo'daki büyük madenlerde yaşanan operasyonel aksamalar nedeniyle küresel üretim tahminlerinin 350.000 ton düşürülmesi etkili oldu. Yatırım bankaları bakırın önümüzdeki bir yıl içinde 15.000 dolara çıkacağını öngörürken, küresel arz açığının 640.000 tona ulaşması bekleniyor.

Çin şokundaki demir cevheri 102 dolarla dip yaptı

Endüstriyel metallerdeki bakır rallisinin aksine, çelik üretiminin ana bileşeni olan demir cevheri piyasasında sert bir geri çekilme yaşanıyor. Küresel piyasada demir cevheri fiyatları haftalık bazda %6,5 değer kaybederek ton başına 102 dolar ile son 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Fiyatların aşağı doğru yuvarlanmasında, en büyük tüketici konumundaki Çin'de emlak sektöründeki arz fazlası ve azalan konut fiyatları nedeniyle çelik fabrikalarının karlılığının düşmesi ana etken oldu. Buna karşılık Avustralya ve Brezilya'dan yapılan demir cevheri sevkiyatlarının son iki yılın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, limanlardaki stokları şişirerek fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Brezilya'dan tarihi rekor: Kahve fiyatları yıllık bazda %20 çakıldı

Kahve piyasası, uzun süren arz endişelerinin ardından en büyük üretici Brezilya'dan gelen olumlu haberlerle yönünü tamamen aşağı çevirdi. New York emtia borsasında işlem gören Arabica kahve vadeli işlemleri, pound (lb) başına 2,70 dolar seviyelerine kadar çekilerek son iki yılın en düşük seviyelerini test ediyor. Fiyatların yıl başından bu yana %20'den fazla değer kaybetmesinin arkasında, Brezilya Ulusal Tedarik Şirketi'nin (Conab) 2026/27 sezonu için kahve üretim tahminini 66,7 milyon çuvala yükselterek tarihi bir rekor açıklaması yatıyor. Analistler, ekstrem bir hava olayı yaşanmadığı müddetçe küresel kahve piyasasının büyük bir arz fazlası dönemine gireceğini vurguluyor.

ABD ve Çin gerilimiyle buğday vadeli işlemleri 6 doların altına indi

Gıda emtialarının öncüsü buğday, Chicago Ticaret Borsası'nda (CBOT) sert satış dalgasına maruz kalarak buşhel başına 6 dolar sınırının altına geriledi. Fiyatların bir ayın en düşük seviyesine inmesinde, ABD ile Çin arasındaki tarım ticareti anlaşmasındaki belirsizlikler rol oynadı. Çin'in, ABD'den her yıl 17 milyar dolarlık tarım ürünü alma taahhüdünü kesin bir dille onaylamaması piyasada hayal kırıklığı yarattı. Öte yandan, ABD'nin kışlık buğday hasat bölgelerinde hava şartlarının iyi gitmesi ve Avustralya'da ekim döneminde etkili olan yağışlar üretim beklentilerini güçlendirerek fiyatlardaki düşüş trendini hızlandırıyor.