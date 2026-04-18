Küresel emtia piyasasında kahve alarmı: Arz rekoru ve lojistik kriz fiyatları sarsıyor

Küresel emtia piyasasında Arabica türü New York, Robusta türü ise Londra borsasında işlem görerek yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük üreticisi Brezilya’da iklim koşullarının düzelmesiyle 2026 hasat tahmininin 66,2 milyon çuvala ulaşması, piyasalarda satış baskısını tetikledi. Vadeli işlem kontratlarında kahve libresi 2,80 dolar seviyelerine gerileyerek son bir yılın en ciddi değer kaybını yaşadı. Ancak bu ham madde düşüşü, emtia fiyatı ile perakende etiketi arasındaki makasın açılması nedeniyle henüz fincanlara yansımış değil.

Hürmüz Boğazı lojistik maliyetlerde risk primini diri tutuyor

Kahve, kıtalararası sevkiyat trafiğinde en yoğun işlem gören lojistik emtialardan biri konumundadır. Hürmüz Boğazı’ndaki kapanma riski ve Orta Doğu’daki savaş atmosferi, özellikle Robusta kahvenin merkezi Vietnam’dan gelen gemilerin sigorta ve navlun maliyetlerini katlıyor. Emtia piyasalarında fiziki teslimat süreçlerinin zorlaşması, ham maddedeki yaklaşık %25’lik değer kaybının lojistik giderler tarafından yutulmasına yol açıyor. Bu durum, kahveyi sadece bir içecek değil, jeopolitik risklerin doğrudan fiyatlandığı stratejik bir finansal enstrüman haline getiriyor.

Ham madde maliyeti düşüyor ancak işletme giderleri etiketleri tutuyor

Emtia fiyatlarındaki gerilemeye rağmen perakende tarafında indirim görülmemesinin arkasında ağır yerel maliyetler yatıyor. Türkiye'de bir fincan kahvenin maliyet tablosunda emtia payı (çiğ çekirdek) sadece %10-12 bandında seyrederken; kira, enerji ve işçilik giderleri fiyatın ana gövdesini oluşturuyor. Ocak 2026 zamları sonrası büyük zincirlerde küçük boy filtre kahvenin 145 TL seviyesine çıkması, emtia fiyatı çökse bile yerel enflasyon düşmediği sürece ucuz kahve döneminin bir süre daha başlamayacağını gösteriyor.

Türkiye’nin kahve ithalatı milyar dolar sınırına dayandı

Türkiye’nin bu stratejik emtiaya ödediği fatura, dış ticaret dengesinde kritik bir eşiği aşmış durumda. 2025 yılı verilerine göre kahve ithalatı 900 milyon doları aşarak tarihi bir rekor kırdı. Kilosu ortalama 7,3 dolardan ülkeye giren yaklaşık 125 bin ton kahve çekirdeği, döviz talebi üzerinde de hissedilir bir baskı yaratıyor. Mevcut tablo, kahveyi artık sadece bir gıda maddesi olarak değil, döviz çıkışına neden olan en stratejik ithalat kalemlerinden biri olarak tescilliyor.