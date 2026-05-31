Küresel emtia piyasasında kahve fiyatları geriliyor: Gözler Brezilya hasadında!

Emtia piyasasında bir süredir yüksek seyreden kahve fiyatları, üretim cephesinden gelen yeni verilerle düşüş eğilimini sürdürüyor. Satış baskısı altında kalan Arabica kontratları, son ayların en düşük seviyelerine gerileyerek haftalık işlemlerini ekside tamamlamıştı.

New York Borsası’nda işlem gören Arabica vadeli kontratları, haftanın son işlem gününü yüzde 3,15 değer kaybıyla pound başına 265,60 sent seviyesinden kapatmıştı. Hafta içinde en yüksek 274,60 sent seviyesini test eden emtia piyasası, kapanışa doğru gelen satışlarla en düşük seviyelerine yakın bir dengelenme arayışıyla haftalık kapanışını gerçekleştirmişti.

Vadeli kontratlarda son 1.5 yılın en düşük seviyeleri test ediliyor

Geçtiğimiz dönemlerde tedarik zinciri aksamaları ve kuraklık endişeleriyle hızlı bir yükseliş kaydeden fiyatlar, arz tarafındaki rahatlamayla birlikte zirve seviyelerinden uzaklaşıyor. Teknik verilere göre Arabica kahve fiyatları yıllık bazda yüzde 22'nin üzerinde değer kaybetmiş durumda. Emtia piyasasındaki bu istikrarlı geri çekilme, fiyat grafiğini Kasım 2024'ten bu yana görülen en dip seviyelere kadar taşımıştı. 260 sent seviyesindeki teknik desteğin kırılması durumunda satışların derinleşebileceğini öngörülüyor.

Fiyatlardaki geri çekilmenin nedeni: İyimser hava tahminleri ve rekor hasat beklentisi

Fiyatlar üzerindeki ana baskı, dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya’daki gelişmelerden kaynaklanıyor. Ülkede hasat işlemlerini yavaşlatan şiddetli yağışların yerini kuru ve güneşli bir havaya bırakacağına yönelik meteoroloji tahminleri, borsa kapanışına doğru satış dalgasını tetikleyen ana unsur olmuştu. Brezilya Ulusal Tedarik Şirketi'nin (Conab) verileri de bu beklentiyi destekliyor. Kurum, elverişli hava koşulları sayesinde yeni sezonda Arabica üretiminin geçen yıla kıyasla yüzde 28 artışla 45,8 milyon çuvala ulaşacağını ve toplam rekoltenin 66,7 milyon çuval ile tarihi zirveye çıkacağını tahmin ediyor.

Londra Borsası’da satış dalgasına katıldı

New York Borsası’ndaki düşüş, hazır kahve üretiminde hammadde olarak kullanılan Robusta piyasasını da doğrudan etkilemişti. Londra Borsası’nda işlem gören Robusta vadeli kontratları, haftayı yüzde 2'nin üzerinde değer kaybıyla ton başına 3.347 dolardan kapatmıştı. Hem Arabica hem de Robusta tarafındaki eş zamanlı bu düşüş eğiliminin sürmesi halinde, önümüzdeki aylarda küresel ölçekte işlenmiş kahve maliyetlerinin perakende fiyatlarına da indirim olarak yansıması bekleniyor.