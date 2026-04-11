Küresel emtia piyasasında kahve fiyatları yönünü nereye çevirdi?

Emtia piyasası, kahve fiyatlarındaki sert dalgalanmaları yakından takip ederken piyasa yapıcılar mevcut oynaklığın kalıcı olup olmayacağını sorguluyor. Vadeli işlem piyasalarında Arabica türü kahvenin pound başına 3,2 dolar seviyesini test etmesi, son yılların en yüksek direnç noktalarından birinin zorlandığını gösteriyor. Yatırımcıların pozisyonlarını koruma eğilimi ve fonların emtia bazlı alımları, Arabica ve Robusta çekirdeklerindeki arz-talep dengesizliğiyle birleşince nihai tüketici maliyetleri üzerinde hissedilir bir baskı oluşmaya devam ediyor.

Brezilya ve Vietnam hattındaki üretim artışı fiyatları baskılıyor

Fiyatların orta vadede aşağı yönlü bir eğilim izlemesine neden olan temel faktör, dünyanın en büyük iki üreticisinin tarımsal verimliliği en üst seviyeye çıkarmasıdır. Sektörel projeksiyonlar, Brezilya’nın yeni sezonda üretim hacmini yaklaşık %20 oranında büyüterek 75,3 milyon çuval gibi tarihi bir rekora imza atma hazırlığında olduğunu ortaya koyuyor. Eş zamanlı olarak Vietnam tarafında da Robusta hasadının %10 bandında genişlemesiyle küresel stokların 48 milyon çuvala kadar yükselmesi öngörülürken, bu durum piyasadaki 'bekle-gör' havasını güçlendirerek fiyatların pound başına 2,5 dolar seviyelerine doğru gevşemesine zemin hazırlıyor.

Kısa vadeli stok erimesi fiyatlardaki harareti koruyor

Geleceğe yönelik bolluk beklentisine rağmen, küresel ticaret limanlarındaki yeşil kahve stoklarının son iki yılın en düşük seviyelerine gerilemiş olması mevcut fiyatlardaki düşüşü ciddi şekilde frenliyor. Tedarik zincirinde yaşanan konteyner krizleri ve ihracat hacmindeki dönemsel tıkanıklıklar, Arabica fiyatlarının psikolojik sınır olan 300 cent barajının üzerinde tutunmasına yol açıyor. Sanayicilerin düşük fiyattan stok tazeleme isteği ile üreticilerin mevcut kâr marjlarını koruma refleksi arasındaki bu çekişme, piyasadaki günlük oynaklığı en üst seviyeye taşıyarak fiyat istikrarını bozuyor.

Döviz kurları ve lojistik maliyetler maliyet tablosunu değiştiriyor

Kahve fiyatları sadece hasat verileriyle değil, küresel makroekonomik dengeler ve para piyasalarındaki hareketlerle de doğrudan korelasyon içerisinde bulunuyor. Üretici ülkelerin yerel para birimlerinin dolar karşısındaki değişkenliği, çiftçilerin satış iştahını doğrudan etkileyerek piyasaya giren ürün miktarını belirliyor. Enerji fiyatlarındaki artışa paralel olarak yükselen lojistik giderleri ve sigorta primleri, ham madde maliyetlerinin üzerine ek bir finansal yük getirirken; piyasadaki bu hassas denge, en küçük jeopolitik gelişmenin bile fiyatlarda ani ve sert yön değişimlerine yol açabileceğini kanıtlıyor.