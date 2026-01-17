Küresel emtia piyasasında kahve fiyatları yüksek seviyesini koruyor

New York borsasında Arabica vadeli işlemleri bugün 3,55–3,60 dolar/libre civarında işlem gördü. Londra borsasında Robusta vadeli işlemleri ise yaklaşık 4 000 dolar/ton seviyesinde alıcı buldu. Geçen yıl Brezilya’daki kuraklık ve düşük stoklar nedeniyle Arabica fiyatları kısa süreliğine 4,30 dolar/libre seviyelerine ulaşmıştı. Bugün ise piyasa, üretici ülkelerdeki iyimser hava tahminleri ve bazı bölgelerde stok artışı beklentisi nedeniyle fiyatlarda bir miktar dengeye kavuşmuş görünüyor.

Küresel riskler ve dalgalanmalar

Kahve fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler üretici ülkelerdeki hava koşulları, stok durumu ve döviz kurları olarak öne çıkıyor. Özellikle ABD doları ve Brezilya reali arasındaki dalgalanmalar, vadeli işlem fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Küresel talepteki belirsizlikler ve yatırımcıların spekülatif hareketleri de fiyatların kısa vadede dalgalı kalmasına neden oluyor.

Küresel kahve ticaretinde, üretici ülkelerin politikaları ve iklim riskleri fiyatların istikrarını doğrudan şekillendiriyor. Bu durum, hem kahve üreticileri hem de yatırımcılar için fiyat risklerinin yönetimini kritik hâle getiriyor. Önümüzdeki dönemde özellikle Brezilya ve Vietnam gibi büyük üretici ülkelerdeki hava koşulları ve mahsul beklentileri fiyat trendini belirleyici olacak.