Küresel emtia piyasasında üçlü kıskaç: Petrol, altın ve bakır fiyatları kritik eşikte

Küresel ekonominin nefesini kestiği bu kritik pazartesi gününde, emtia piyasaları 2026 yılının en sert türbülanslarından birini yaşıyor. Orta Doğu’daki stratejik su yollarında tırmanan askeri hareketlilik ve ABD-İran hattındaki sıcak gelişmeler, enerji fiyatlarından endüstriyel metallere kadar her alanda arz güvenliğini bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Yatırımcıların riskten kaçış hızı arttıkça, emtia borsalarındaki fiyat tabelaları saat başı yeni zirvelere uyanıyor.

Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı’ndaki abluka riskiyle 95 dolar sınırını aştı

Enerji piyasasının ana arteri olan Brent petrol, bugün varil başına 95,85 dolar seviyesine tırmanarak küresel piyasalarda tansiyonu yükseltiyor. Hafta sonu Körfez bölgesinde yaşanan askeri müdahaleler ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına yönelik karşılıklı tehditler, yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatların yüzde 6’dan fazla fırlamasına neden oldu. Küresel petrol trafiğinin beşte birinin geçtiği bu rotadaki belirsizlik, enerji fiyatlarına devasa bir risk primi eklerken, arz tarafındaki kısıtlı görünüm bu yükselişi kalıcı hale getiriyor.

Altın fiyatları güvenli liman arayışıyla 4 bin 800 dolar bandında tarihi rekor tazeledi

Küresel belirsizliklerin ve jeopolitik kırılganlıkların zirve yaptığı bu saatlerde altın, yatırımcıların en temel sığınağı olma özelliğini koruyarak ons başına 4 bin 840 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bugün serbest piyasada 4 bin 850 dolar direncini zorlayan ons altın, merkez bankalarının fiziksel altın stoklarını artırma stratejisiyle sarsılmaz bir destek buluyor. Finansal sistemdeki oynaklığa karşı bir korunma kalkanı işlevi gören bu tarihi ralli, yurt içinde gram altın fiyatlarını da 6 bin 915 TL eşiğinin üzerine taşıyarak tüm zamanların en yüksek seviyesini oluşturdu.

Bakır fiyatları yeşil dönüşüm ve teknoloji yatırımlarıyla 13 bin dolar eşiğini zorluyor

Endüstriyel ekonominin nabzını tutan bakır, hem enerji nakil hatlarının modernizasyonu hem de yapay zeka odaklı devasa veri merkezlerindeki talep artışı nedeniyle ton başına 13 bin 347 dolar seviyelerine ulaştı. Bakır, arz kısıtları ve sanayideki teknolojik dönüşümün yarattığı yoğun talep baskısıyla bugün 13 bin dolar barajını kalıcı olarak aşma eğilimi gösteriyor. Maden üretimindeki operasyonel zorluklar ve stoklardaki tarihsel düşük seviyeler, sanayi üretimi ile hammadde arzı arasındaki derin uçurumu somut bir şekilde ortaya koyuyor.

Lojistik maliyetlerdeki artış emtia sevkiyatları üzerinde ek bir fiyat yükü oluşturuyor

Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı rotasındaki güvenlik riskleri nedeniyle navlun ve sigorta maliyetlerinde yaşanan sert yükselişler, emtia fiyatları üzerinde ek bir baskı yaratıyor. Konteyner nakliye endekslerinde izlenen artışlar, gemilerin rotalarını Ümit Burnu'na çevirmesiyle uzayan teslimat süreleri ve artan yakıt tüketimiyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Bu lojistik darboğaz, küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığını bir kez daha kanıtlarken, emtia piyasasındaki dalgalanmanın bir süre daha ekonominin ana gündem maddesi olacağını gösteriyor.