Küresel emtia piyasasındaki fiyat kırılımları yurt içi finansal varlıklara kar satışı getirdi

Uluslararası emtia piyasasında petrol fiyatlarının gerilemesi ve spot altın ile gümüşün yükselişe geçmesi, yurt içi piyasalarda seçici bir hareketlilik doğurdu. Güne moralli başlayan pay piyasalarında kapanışa doğru satış baskısı öne çıkarken, ham madde ve enerji maliyetlerindeki bu yeni dengeler makroekonomik beklentileri doğrudan etkiliyor.

Enerji piyasalarındaki arz endişelerinin hafiflemesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş

Orta Doğu'da uzun süredir fiyatlanan jeopolitik risklerin zayıflaması, emtia piyasasının ilk ve en dinamik tepkiyi enerji kontratlarında vermesine yol açtı. Karşılıklı askeri operasyonlara ara verilmesi ve stratejik tedarik hatlarına yönelik endişelerin yatışması, petrol piyasasında hızlı bir çözülme getirdi. Haftanın ilk seansında Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %5'i aşan bir oranda düşüş kaydederek 90,51 dolar seviyesine kadar geriledi. Rafineri maliyetlerini doğrudan aşağı çeken bu gelişme, sanayi üreticilerinin girdi fiyat tahminlerini rahatlatırken, küresel gıda ve biyoyakıt ham maddeleri üzerinde de dezenflasyonist bir baskı oluşturmaya başladı.

Güvenli liman arayışında değerli metallerin yükselişi ve gümüş kontratlarındaki ralli

Uluslararası gerilimin azalması petrol fiyatınıı aşağı çekerken, finansal sistemdeki ters korelasyon ve portföy dengelemeleri değerli metallere olan ilgiyi canlı tuttu. Küresel spot piyasada altının ons fiyatı haftaya alıcılı başlayarak %1'in üzerinde bir yükseliş kaydetti ve 4.095 dolar sınırını test etti. Değerli metaller cephesindeki asıl büyük hareketlilik ise endüstriyel iştahın da etkisiyle gümüş tarafında gözlendi. Spot gümüşün ons fiyatı, haftanın açılışında ivme kazanarak 59,12 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yatırımcıların nakit varlıklarını güvence altına alma güdüsünün yanı sıra yenilenebilir enerji altyapılarındaki endüstriyel gümüş talebinin bu ralliye zemin hazırladığı görülüyor.

Borsa İstanbul endekslerinde kar realizasyonu ve döviz kurlarındaki denge seyri

Küresel emtia koridorlarında yaşanan bu keskin fiyatlama farklılıkları, yurt içi finansal varlıkların seyrine de doğrudan yansıdı. Hafta sonu gelen uzlaşı haberlerinin etkisiyle haftaya 84,53 puanlık primle adım atan BIST 100 endeksi, açılışın ardından 14.028,40 puana kadar yükselerek 14 bin barajını aşmayı denedi. Ancak emtia fiyatlarındaki volatilite ve fon transferlerinin etkisiyle seansın ilerleyen bölümlerinde kazançlarını geri veren endeks, saat 16.30 itibarıyla eksiye geçerek 13.846,37 puana geriledi. Pay piyasalarındaki bu satış baskısına karşılık, serbest piyasa döviz kurlarında sakin ve kontrollü bir seyir hakim oldu. Dolar 47,3524 TL, Euro ise 54,0755 TL seviyelerinden işlem görerek dengeli konumunu muhafaza etti.