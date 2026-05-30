Küresel enerji maliyetleri ve otomotiv talebi: Alüminyum yeni haftada nasıl bir seyir izleyecek?

Dünya genelinde karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen yeşil dönüşüm adımlarının ve havacılık sanayisinin ana girdisi konumunda bulunan alüminyum, mayıs ayının son işlem günlerinde makroekonomik modellerin işaret ettiği dar konsolidasyon bandını koruyarak yıllık bazdaki prim gücünü muhafaza ediyor. Çin’in enerji yoğun sektörlere yönelik getirdiği üretim tavanı uygulamaları ile iç piyasadaki kota sınırlandırmaları fiyat adımları üzerinde güçlü bir koruma mekanizması oluştururken, uluslararası nakliye hatlarındaki yüksek navlun maliyetleri de küresel tedarik zincirindeki bölgesel fiyat farklarını tetikliyor. Vadeli işlem piyasalarındaki spekülatif fon pozisyonlarının mevcut seviyelerini koruma eğilimi ve ham alüminyum stoklarındaki erime sinyalleri, fiyat istikrarının kısa vadeli geçici dalgalanmalardan ziyade sınırda karbon düzenlemeleriyle şekillenecek olan uzun vadeli bir maliyet tabanına yerleşeceğini gösteriyor.

Enerji yoğun üretim hatları ve bölgesel arz krizleri

Emtia piyasasındaki arz mekanizmasının temelini oluşturan elektrik ve doğal gaz maliyetleri, özellikle Avrupa genelindeki birincil alüminyum üreticilerinin marjlarını doğrudan baskılayarak bazı tesislerin kapasite düşürmesine ya da faaliyetlerini tamamen durdurmasına yol açıyor. Enerji maliyetlerinin ham madde fiyatları üzerindeki bu doğrudan etkisi sanayi metallerini jeopolitik risklerden ziyade endüstriyel sürdürülebilirlik kriterleriyle fiyatlandığı yeni bir konjonktüre taşırken, Şanghay ve Londra stoklarındaki dengesizlik fiziki teslimat primlerinin yüksek seyretmesine neden oluyor. Sektör devi kurumsal üreticilerin operasyonel sürdürülebilirlik adına daha yüksek maliyetli yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi, birincil alüminyum üretim maliyetlerini kalıcı olarak yukarı çekerken yeşil alüminyum konseptine yönelik primlerin de piyasada ayrı bir fiyat adımı olarak yerleşmesini beraberinde getiriyor.

Otomotiv projeksiyonları ve yapısal destek sınırları

Uluslararası finans kurumlarının ve büyük üretici birliklerinin otomotiv endüstrisindeki dönüşüm üzerinden şekillendirdiği matematiksel tahminlerde alüminyum için ton başına 2.580 dolar seviyesi en güçlü yapısal destek ve emniyet barajı olarak güncelliğini korurken, fiyatların bu eşiğin üzerinde kalması çelik yerine hafif metallere yönelen fabrikaların alım iştahını destekleyen ana faktör oluyor. Elektrikli araç pazarındaki büyüme hızı ve havacılık sektöründeki yeni nesil uçak siparişlerinin haziran ayı itibarıyla teslimat yoğunluğunu artıracağına yönelik beklentiler, fiyatların aşağı yönlü kırılımlarını engelleyen kurumsal bir koruma kalkanı oluşturuyor. Olası yukarı yönlü talep ataklarında ve batı ülkelerindeki altyapı teşviklerinin fiziki piyasaya yansıması senaryosunda ise, mayıs ayı içinde test edilen 2.765 dolar seviyesi üreticilerin ve fon yöneticilerinin küresel piyasada takip edeceği en önemli matematiksel baraj konumunda bulunuyor.