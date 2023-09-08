Küresel gıda fiyatları yeniden düştü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının seyrini ölçen FAO Gıda Fiyat Endeksi’nin Ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,1 gerileyerek 121,3 puana düştüğünü duyurdu. Böylece endeks, Mart 2022’deki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 24 gerilemiş oldu.

Ağustos ayında şeker ve pirinç fiyatları haricinde bütün temel gıda maddelerinde düşüş kaydedildi. Pirinç fiyatları Hindistan’ın Indica beyaz pirinç ihracatını yasaklamasının ardından ticarette yaşanan aksaklıklar nedeniyle yüzde 9,8 yükseliş gösterirken, şeker fiyatları ise mevsim normalleri altında gerçekleşen yağmurlar ve ana şeker üreticilerinden biri olan Tayland’da yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 1,4 artış gösterdi.

Tahıl Fiyat Endeksi ürün arzındaki artış, Brezilya’daki rekor hasat ve ABD’de yaklaşmakta olan mısır hasat mevsimi nedeniyle aylık bazda yüzde 0,7 azalış gösterdi. Süt fiyatları ise Okyanusya’dan artan tam yağlı süt tozu tedariği öncülüğünde yüzde 4,0 geriledi. Uluslararası tereyağı ve peynir fiyatları da kısmen Avrupa'daki yaz tatili ile bağlantılı cansız piyasa faaliyetleri nedeniyle düştü.

Et fiyatları da Avustralya kaynaklı güçlü arz artışları ve Çin’de talebin azalması nedeniyle yüzde 3,0 azalış kaydetti.

FAO ayrıca küresel gıda hareketlerine ilişkin değerlendirmelerini sunduğu Tahıl Arz ve Talep Özetini de yayımladı. Yayımlanan özette 2023 yılında dünya tahıl üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artarak 2.8 milyar tona ulaşacağı ve 2021 yılında gerçekleşen rekor üretimle aynı seviyede gerçekleşeceği tahmin edildi.

Küresel buğday üretiminin 2022 yılına göre yüzde 2,6 oranında azalması beklenirken, iri taneli tahıl üretiminin totalde yüzde 2,7 oranında artacağı ve mısır üretiminin Brezilya ve Ukrayna'daki güçlü rekolte sayesinde 1,2 milyar ton ile yeni bir rekora ulaşacağı beklentisi paylaşıldı.