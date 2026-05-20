Küresel gıda pazarında alarm: Asya pirinç fiyatları 14 ayın zirvesinde

Üretim maliyetlerindeki artış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Asyalı üreticilerin ekim faaliyetlerini askıya alması, küresel gıda enflasyonuna yönelik endişeleri artırırken, ABD Tarım Bakanlığı son 11 yılda ilk kez dünya genelinde pirinç rekoltesinde net bir düşüş yaşanacağını öngörüyor.

Maliyet artışları ve iklim krizi üretimi baskılıyor

Küresel piyasalarda emtia fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, Güneydoğu Asya'daki pirinç üreticileri çok boyutlu bir krizle mücadele ediyor. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin ardından yakıt ve gübre maliyetlerinin hızla katlanması, bölgedeki çiftçilerin üretim motivasyonunu ciddi şekilde zedeliyor. Singapur merkezli tarım analistleri, artan girdi maliyetleri nedeniyle Tayland ve çevre ülkelerdeki pek çok üreticinin mevcut sezonda ekim yapmaktan vazgeçtiğini bildiriyor. Bu durumun üzerine eklenen uzun ve kurak dönemsel iklim şartları, halihazırda toplanmakta olan ara hasat rekoltesini doğrudan aşağı çekerek piyasadaki arz baskısını derinleştiriyor.

Küresel üretimde 11 yıl sonra ilk düşüş beklentisi

Uluslararası tarım piyasaları, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yeni sezon raporunda paylaştığı olumsuz öngörülerle birlikte tedarik süreçlerini yeniden gözden geçirmeye başladı. Bakanlık, dünya genelindeki pirinç üretiminin son on bir yılda ilk kez gerileyeceğini tahmin ederken, dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Hindistan'da da muson yağmurlarının ortalamanın altında kalma riski endişeleri tırmandırıyor. Filipinler gibi dünyanın en büyük pirinç ithalatçısı olan ülkelerin yerel gıda stoklarını güvence altına almak adına iç pazarda tavan fiyat uygulamalarına ve acil durum planlarına yönelmesi, toptan ticaret hacminde yeni bir fiyat dalgalanmasına yol açıyor.

Navlun ve sigorta maliyetleri piyasayı tetikliyor

Pirinç fiyatlarındaki bu sert yükselişin sadece tarladaki rekolte kaybıyla sınırlı kalmadığı, lojistik süreçlerdeki maliyet artışlarının da fiyatlara doğrudan yansıdığı gözleniyor. Deniz taşımacılığındaki navlun fiyatlarının artması, rota değişiklikleri ve uluslararası taşımacılık sigorta primlerinin yükselmesi gibi faktörler, dünyanın üçüncü büyük ihracatçısı konumundaki Tayland'ın dış ticaret pazarındaki elini zorlaştırıyor. Bölgesel para birimlerinin dolar karşısındaki dalgalı seyriyle birleşen bu küresel lojistik kriz, toptan pirinç fiyatlarındaki artışın yakın vadede son tüketici enflasyonunu tetikleme riskini de masada tutuyor.