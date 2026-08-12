Küresel kuraklık ve sevkiyat kısıtlamaları buğday fiyatlarını tetikliyor

Avrupa genelinde, özellikle önemli tarım havzalarında etkili olan şiddetli kuraklık dalgası, üretim beklentilerini aşağı çekerek borsadaki yükseliş trendinin ana yakıtı haline geldi. Bölgedeki mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların mahsul kalitesine doğrudan zarar vermesi beklenirken, büyük üretici ülkelerdeki ekim alanlarının da geçen döneme kıyasla daralması tedarik endişelerini körüklüyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayımlanan güncel tarım raporları da dünya genelindeki toplam üretim tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlara gidildiğini net şekilde ortaya koyuyor. Arz cephesindeki bu daralmaya karşın, bazı okyanus ötesi ülkelerin önemli tarım eyaletlerine düşen zamanındaki yağışların verimlilik tahminlerini yükseltmesi, fiyatlardaki yukarı yönlü agresif patlamaları şimdilik bir miktar frenleyen yegane unsur olarak öne çıkıyor.

Karadeniz hattındaki lojistik kriz emtia koridorunu daraltıyor

Dünyanın en büyük tarım ambarları arasında yer alan bölgelerdeki çatışmaların liman altyapılarını hedef alacak boyuta ulaşması, küresel emtia koridorlarındaki sevkiyat hacmini doğrudan baltalıyor. Üretici ülkeler önümüzdeki döneme ait ihracat tahminlerini düşürürken, bölgedeki liman erişim kısıtlamaları ve jeopolitik risklerin gübre gibi temel girdi maliyetlerini artırması çiftçilerin üretim motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Yaşanan bu operasyonel tıkanıklıklar, sigorta primlerinin yükselmesine ve açık denizlerde yük gemisi bulmanın zorlaşmasına yol açarak sevkiyat zincirini adeta kilitliyor. Derin deniz terminallerinde bekleyen yüklerin güvenliği risk altına girerken, ihracatçı firmaların alternatif deniz rotalarına veya kara hatlarına yönelmesi lojistik maliyetleri ikiye katlıyor. Ticaret yollarının güvenliğine dair endişeler sadece bugünkü sevkiyatları aksatmakla kalmıyor, önümüzdeki aylarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi ithalata bağımlı hassas pazarlara gidecek ürün miktarını da fiziksel olarak aşağı çekiyor. Finansal piyasalardaki büyük portföy yöneticileri, Karadeniz bölgesindeki bu fiziksel tıkanıklıkların ve lojistik risklerin orta vadede küresel gıda enflasyonunu yeniden tetikleyebileceğini öngörerek pozisyonlarını daha güvenli limanlarda tutmayı tercih ediyor.

Yurt içi piyasalarda temkinli bekleyiş

Küresel piyasalardaki gergin bekleyiş yurt içindeki piyasalara da doğrudan yansımış durumda. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ekmeklik ürünler için belirlenen ton başına 16.500 TL'lik alım fiyatı piyasada temel taban fiyat işlevi görmeyi sürdürürken, yerel ticaret merkezlerinde yapılan fiziki işlemlerde birinci sınıf ekmeklik kırmızı buğdayın kilogram fiyatı kalitesine göre 14,11 TL ile 17,03 TL arasındaki bantta alıcı buluyor. Yerel ticaret merkezlerindeki işlem hacimlerinin uluslararası fiyat dalgalanmalarına paralel olarak temkinli seyretmesi, hem üreticilerin hem de un sanayicilerinin küresel arz dengesine ait yeni verileri görme isteğinden kaynaklanıyor.