Küresel pirinç fiyatları arz beklentilerinin rahatlamasıyla geriledi

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Tarımsal emtia piyasasında bir süredir etkili olan arz yönlü endişeler, lokomotif üretim üslerinden gelen pozitif mevsimsel raporlarla birlikte yerini dengelenmeye bıraktı. Zirve seviyelerinden yaklaşık %4 oranında bir geri çekilme kaydeden vadeli pirinç kontratları, küresel ticaret koridorlarındaki taşımacılık hacminin artmasıyla nefes aldı. Gelecek döneme yönelik stok planlamaları fiyatlardaki sert düşüşleri frenlese de piyasadaki genel tansiyonun düştüğü gözleniyor.

Muson yağışlarındaki değişimler üretim hacmini güçlendirdi

Tarımsal emtia piyasası, mevsimsel iklim döngülerinin ekim alanları üzerindeki doğrudan etkilerini fiyatlandırmayı kararlılıkla sürdürüyor. Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarının başında gelen Hindistan coğrafyasında mevsim normallerine dönen muson yağmurları, kuraklık riskini büyük ölçüde ortadan kaldırarak yeni hasat dönemine dair karlılık ve verimlilik tahminlerini yukarı çekti. Üretim sahalarından gelen bu olumlu makro veriler, borsalardaki spekülatif alım iştahını keserek fiyatların zirve noktalardan aşağı doğru ivmelenmesinde ana belirleyici oldu.

İhracat kanallarındaki süreklilik tedarik endişelerini hafifletti

Fiyat endekslerindeki aşağı yönlü bu teknik düzeltmenin bir diğer kritik ayağını ise küresel ticaret hatlarındaki sevkiyat hacminin kesintisiz sürmesi oluşturuyor. Üretici ülkelerin iç piyasa dengelerini korurken dış pazarlara yönelik arz kısıtlamalarını esnetmesi, uluslararası gıda koridorlarındaki fiziki ürün kıtlığı korkularını önemli ölçüde yatıştırdı. Limanlardaki yükleme takvimlerinin sorunsuz işlemesi ve büyük ithalatçı ülkelerin acil stoklama taleplerinin karşılanması, vadeli işlem pazarlarında satıcıların elini güçlendiren bir diğer yapısal gelişme olarak kayıtlara geçti.

Küresel gıda koridorlarında uzun vadeli riskler izleniyor

Kısa vadede yaşanan bu fiyat rahatlamasına rağmen, iklimsel anomalilerin ve El Nino gibi büyük hava olaylarının tarım arazileri üzerindeki kalıcı tahribat potansiyeli tamamen ortadan kalkmış değil. Özellikle su kaynaklarının yönetimi ve gübre maliyetlerindeki dalgalanmalar, çiftçilerin üretim maliyetlerini yüksek tutarak fiyatların belirli bir taban seviyenin altına inmesini uzun vadede zorlaştırıyor. Sanayi tipi gıda üreticilerinin dönemsel hammadde talepleri ile hükümetlerin stratejik korumacılık politikaları, önümüzdeki çeyreklerde vadeli kontratların yön tayininde en dinamik ağırlık merkezi olmayı sürdürüyor.