Küresel pirinç fiyatlarında yükseliş sürüyor: İklim riski piyasayı destekliyor

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Küresel emtia piyasasında pirinç fiyatları, arz tarafındaki olumlu görünümün etkisini sınırlayan iklim kaynaklı riskler nedeniyle yüksek seyrini koruyor. Üretici ülkelerde hava koşullarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, yatırımcıların fiyatlamalarında temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Vadeli işlemlerde fiyatlar yükseldi

Vadeli piyasalarda pirinç fiyatı yüz libre (cwt) başına 13,87 dolar düzeyinde işlem görürken, son bir ayda %9,10, geçen yılın aynı dönemine göre ise %11,59 yükseldi. Böylece fiyatlar, küresel üretime yönelik olumlu beklentilere rağmen yukarı yönlü eğilimini sürdürdü.

Piyasalarda özellikle Asya'daki başlıca üretici ülkelerde görülebilecek aşırı yağış, kuraklık ve sıcak hava dalgalarının hasat üzerinde yaratabileceği olası etkiler yakından takip ediliyor. Üretim tarafında oluşabilecek aksaklık ihtimali, fiyatların yüksek seviyelerde kalmasına destek veren temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Öte yandan, mevcut arz görünümünün güçlü olması fiyatlardaki yükselişi sınırlayan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak iklim koşullarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi halinde pirinç piyasasında dalgalı seyrin önümüzdeki dönemde de etkisini koruyabileceği değerlendiriliyor.