Küresel piyasada çinko fiyatları yeniden yükselişte

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Çinkodaki yükselişin arkasında arz tarafındaki daralma var. Batılı ülkelerde rafine çinko üretimi, yüksek enerji maliyetleri ve hammadde tedarik sorunları nedeniyle 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 düştü. Üretici Nyrstar'ın Hollanda'daki Budel izabe tesisinde zarar ettiği gerekçesiyle stratejik değerlendirme başlatması, piyasada yeni kesinti endişesini artırdı.

Çin'den 20 yılın en yüksek ihracatlarından biri

Arz açığını bir süredir Çin kapatıyor. Çin, ağustosta 40 bin 668 ton çinko ihraç etti. Bu rakam yaklaşık 20 yılın en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti. Sevkiyatların %80'i Hong Kong, Singapur ve Tayvan'daki LME depolarına yapıldı.

LME'de sıkışıklık sinyali devam ediyor

Yakın vadeli teslimat fiyatlarının ileri tarihli kontratların üzerinde seyretmesi, kısa vadede metal arzında darlığın sürdüğünü gösteriyor. Çinko, 2 Ekim'de gördüğü 6 haftadan uzun sürenin en düşük seviyesinden toparlandı. Metal son bir yılda %25,95 değer kazanırken, aylık bazda %5,85 geriledi.

8 Ekim 2026 itibarıyla 3.802,13 dolardan işlem gören metal için yılın son çeyreğinde beklenti 3.758,33 dolar seviyesinde. LME'de işlemler 25 tonluk standart sözleşmelerle yapılıyor.

Sanayi metallerinde yönler ayrıştı

8 Ekim verilerine göre sanayi metallerinde karışık seyir izlendi. Kurşun %0,32 artışla 1.899,65 dolara, paladyum %1,64 yükselişle 1.145,50 dolara çıktı. Nikel %0,61 düşüşle 15.634,75 dolara gerilerken, bitüm %7,51 artışla 4.911 seviyesine yükseldi.