Küresel piyasalarda metal talebi: Bakır temmuz ayını kazançla kapatma eğiliminde

Uluslararası emtia piyasasında bakır kontratları, temmuz ayının son işlemlerinde pozitif tarafta kalmayı sürdürdü. Londra Metal Borsası tescilli depolarındaki envanter kaybı ve Asya merkezli rafine ürün ihtiyacı, piyasadaki fiziki sıkışıklığı derinleştirdi. Diğer baz metallerde ise alıcılı ve satıcılı seyrin bir arada olduğu karmaşık bir tablo izlendi.

Borsalarda yukarı yönlü hacim artışı

Londra ve Şanghay vadeli işlem borsalarında işlem gören bakır kontratları, temmuz ayının son seans gününde alıcıların ilgisiyle karşılaştı. Londra Metal Borsası bünyesinde yürütülen işlemlerde metalin değeri aylık bazda %3,25 seviyelerinde bir prime doğru ilerlerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası tarafında da aylık bazdaki getiri oranı %2,75 sınırına yaklaştı. ABD para biriminin küresel ölçekte güç kaybetmesi, yabancı para kullanan uluslararası imalatçıların ham madde edinme maliyetlerini düşürerek alımları cazip kıldı.

Depo envanterlerindeki gerileme ve ithalat dengesi

Londra depolarındaki tescilli bakır varlıklarının temmuz dönemi genelinde %21,38 oranında erimesi, fiziki pazarda arzın talebi karşılamakta zorlanabileceği endişesini tetikledi. Mevcut stok yapısının yarıdan fazlasının doğrudan fiziki teslimat işlemlerine ayrılmış olması, serbest piyasadaki hazır ürün miktarını daha da daralttı. Asya pazarında, özellikle Çin içerisindeki geri dönüşüm ve hurda bakır arzında yaşanan dönemsel kesintiler, üreticileri doğrudan birinci sınıf rafine metale yöneltti. Bu yerel arz açığı sebebiyle, bölgeye yönelik ithal ürün talebini ölçen Yangshan primi de ton başına 112 dolar seviyelerine tırmandı.

Endüstriyel metallerde dalgalı kapanış

Bakırdaki bu istikrarlı kazanç eğilimine karşılık, diğer ağır sanayi metallerinin genelinde tek bir yöne doğru hareket oluşmadı. Alüminyum fiyatları iki büyük borsa arasında zıt yönlü hareket ederken, depolardaki envanter miktarlarının tarihsel olarak çok düşük seviyelere inmesi dikkat çekti. Çinko vadelilerinde yatay ve hafif alıcılı bir bant korunurken, kurşun kontratları satıcılı bir seyirle temmuz ayını geride bıraktı. Geri kalan diğer baz metaller ise yatırımcıların alım desteğini arkasına alarak dönemi sınırlı değer kazanımlarıyla noktaladı.