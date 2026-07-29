Küresel piyasalarda şeker fiyatları %10’dan fazla geriledi

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Brezilya'daki yoğun üretim hacmi ve Hindistan'dan gelen pozitif rekolte tahminleri, küresel piyasalarda şeker fiyatlarını pound başına 15 cent sınırının altında baskılamaya devam ediyor. Yıllık bazda %10'un üzerinde değer kaybeden emtia, arz bolluğunun yarattığı satış baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Buna karşın önümüzdeki üretim dönemine dair küresel tedarik açığı beklentileri, vadeli kontratlarda taban seviyesini destekleyerek düşüş hızını sınırlandırıyor.

Büyük üreticilerin rekolte projeksiyonları fiyatları baskıladı

Küresel emtia piyasası, tarımsal üretim hatlarındaki dönemsel arz artışlarını ve hava koşullarına bağlı rekolte değişimlerini fiyatlandırmayı sürdürüyor. Dünyanın en önemli şeker üreticileri arasında başı çeken Hindistan'da üretim beklentilerinin güç kazanması ve Brezilya'da hasat döneminin verimli geçmesiyle artan fiziki şeker arzı, vadeli piyasalarda kalıcı bir satış baskısı yarattı. Fiyatların pound başına 15 cent seviyesinin altında konsolide olması, piyasadaki kısa vadeli likidite bolluğunun ve tedarik rahatlığının en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

Yeni sezon açık tahminleri düşüş eğilimini sınırlandırdı

Fiyatlardaki aşağı yönlü bu kararlı trende rağmen, orta ve uzun vadeli üretim planlamalarındaki yapısal belirsizlikler aşağı yönlü marjı daraltıyor. Özellikle sonraki üretim sezonuna yönelik küresel arz açığı tahminlerinin masada kalmaya devam etmesi, fonların ve ticari alıcıların belirli seviyelerden destek almasını sağladı. İlerleyen dönemlerde iklimsel düzensizliklerin üretim alanları üzerinde yaratabileceği olası riskler, fiyatların tamamen çökmesini engelleyerek vadeli kontratlarda iki yönlü oynaklığı diri tutuyor.

Küresel talep esnekliği ve lojistik süreçlerin piyasaya etkileri yakından izleniyor

Gıda ve enerji sektörlerinin şeker bazlı hammaddeye yönelik dönemsel talep oranları, fiyatların kalıcı bir dengeye oturmasında kritik bir parametre olmaya devam ediyor. Büyük ihracatçı limanlardaki lojistik takvimlerin işleyişi ve navlun maliyetlerindeki değişimler, spot piyasadaki fiziki akışı doğrudan etkileyerek bölgesel fiyat farklılaşmalarına yol açıyor. Tüketim eğilimleri ile küresel ticaret koridorlarındaki taşımacılık verileri, önümüzdeki süreçte vadeli kontratların yön tayininde en önemli ağırlık merkezi olmayı sürdürüyor. Özellikle biyoyakıt pazarında şeker kamışından elde edilen etanolün payına dair hükümet politikaları ve bu doğrultuda değişen sanayi talebi, ham şeker fiyatlamalarının seyrini baştan aşağı değiştirebilecek dinamikler arasında başı çekiyor.