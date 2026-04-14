Küresel sanayide bakır darboğazı: Ton başına 10 bin dolar sınırı zorlanıyor
Sanayi üretiminin ana damarlarından biri olan bakır, arz tarafındaki kısıtlamalar ve teknoloji odaklı talep baskısıyla son 22 ayın zirvesine tırmandı. Londra Metal Borsası'nda (LME) ton başına 9.500 dolar seviyesini aşan fiyatlar, imalat sektörünü yeni bir maliyet enflasyonu riskiyle karşı karşıya bırakırken piyasayı 10 bin dolarlık kritik psikolojik eşiğe bir adım daha yaklaştırdı
Dünya genelinde bakır piyasası, özellikle Panama ve Peru merkezli madenlerde yaşanan üretim kesintileri nedeniyle daralan bir arz döngüsüne girdi. Londra Metal Borsası verilerine göre, bakır stoklarının son iki yılın en düşük seviyesi olan 110 bin ton sınırına kadar gerilemesi, fiyatları psikolojik direnç noktalarının üzerine taşıdı. Bu stok daralması, yılbaşından bu yana fiyatlarda kaydedilen %12’lik artışla birleşerek ham madde maliyetlerinin kalıcı bir yükseliş trendine girdiğini teyit ediyor.
Dijital dönüşüm ve enerji yatırımları talebi zirveye taşıyor
Fiyatlardaki bu hızlı yükselişin temelinde; yapay zeka veri merkezlerinden elektrikli araç ekosistemine uzanan devasa yatırımlar yatıyor. Goldman Sachs analizlerine göre, yapay zeka veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı 2030 yılına kadar yıllık ek 1 milyon ton bakır talebi yaratacak görünüyor. Bu yapısal değişim, inşaat sektöründeki durgunluğa rağmen talebi zirvede tutarken; otomotivden beyaz eşyaya kadar pek çok sektörde üretici kâr marjlarını baskılayarak nihai tüketici fiyatlarını doğrudan tehdit ediyor.
Arz güvenliği ve madencilik sektöründeki sermaye engeli
Bakır piyasasında dengenin yeniden kurulması için yıllık küresel üretimin 25 milyon ton seviyesinin üzerine çıkarılması gerekse de madencilik tarafındaki yatırımlar beklentilerin gerisinde kalıyor. Düşük tenörlü cevherlerin işleme maliyeti ve jeopolitik belirsizlikler, sermaye yatırımlarını kısıtlayarak arz güvenliğini kırılgan bir zemine oturtuyor. Mevcut konjonktürde bakır, sanayi ülkeleri için tedarik zinciri güvenliğinin hem en kritik hem de en maliyetli halkalarından biri olmayı sürdürüyor.