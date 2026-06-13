Küresel stok baskısı demir cevherini sınırda tutuyor: Emtia piyasasında Çin ve işlem hacmi dengesi

Küresel çelik endüstrisinin ana girdisi demir cevheri, ana tüketici pazarlardaki zayıf fiziksel ham madde alımları ve liman envanterlerindeki artış nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Emtia piyasasında en çok takip edilen %62 Fe içerikli demir cevheri vadeli işlemleri, borsalardaki son seansların ardından ton başına 101,62 dolar seviyesinde dengelendi. Küresel lojistik maliyetlerdeki tırmanış taban fiyatı desteklese de ana limanlardaki 149,35 milyon tonluk arz fazlası yukarı yönlü hareketleri frenliyor. Bu durum, dünya genelindeki yarı mamul ve hurda çelik kontratlarının da ton başına 349,50 dolar civarında yatay bir seyir izlemesine neden oluyor.

Borsalarda işlem hacimleri sert düştü

Uluslararası arenalarda demir cevheri kontratlarına yönelik yatırımcı ilgisinde net bir yavaşlama gözleniyor. En aktif işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratları, günlük bazda %0,33 oranında sınırlı bir kayıpla 112,96 dolar seviyesine geriledi. Borsalardaki toplam işlem hacimleri, çelik üreticilerinin yüksek maliyet baskısı nedeniyle alımları durdurması sonucu son haftaların en düşük seviyelerine indi. Açık pozisyon sayısında ve günlük kontrat hacminde yaşanan daralma, finansal fonların sanayi metallerine karşı temkinli yaklaşımını doğruluyor.

Çin sanayisinde üretim baskısı ve liman sıkışıklığı

Dünyanın en büyük ham madde tüketicisi olan Çin'den gelen resmi makroekonomik veriler fiyatlardaki tıkanıklığı doğrudan açıklıyor. Ülkede imalat sanayi üretim endeksi Mayıs ayındaki 51,50 puanlık seviyesinden Haziran ayı öncü göstergelerinde 51,20 puana gerileyerek fabrikalardaki aktivite hızının yavaşladığına işaret etti. Bu yavaşlama, okyanus aşırı ülkelerden gelen yüksek sevkiyatların limanlarda birikmesine yol açtı. Haftalık bazda 960 bin ton artan ana liman stokları toplamda 149,35 milyon tona ulaşırken, fabrikaların sadece anlık ihtiyaç kadar alım yapması spot piyasadaki aşağı yönlü baskıyı canlı tutuyor.