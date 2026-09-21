Küresel tahılda arz alarmı: En sert sıkışma mısırda

Küresel tahıl dengesinde daralma fiyatlara yansımaya başladı. Düşük verim, güçlü talep ve Karadeniz lojistiğindeki aksamalar bir araya gelince hem stoklar eridi hem fiyatlar yukarı gitti.

Mısırda stok alarmı

Piyasadaki en net bozulma mısırda görülüyor. Mısırda stokların kullanıma oranı %12,1'den %9,7'ye geriledi. Geç sezon sıcağı ve zayıf bitki gelişimi nedeniyle verim riski de artıyor. Bu tabloya bağlı olarak mısır ve buğday vadeli kontratları 1 Mayıs'tan bu yana %8, soya %12 değer kazandı.

Karadeniz ihracatı 15 yılın dibinde

Arzı sıkıştıran ana damar Karadeniz oldu. SovEcon tahminine göre Rusya ve Ukrayna'nın Temmuz-Eylül dönemindeki toplam buğday ihracatı yaklaşık 8 milyon tonla 2010/11 sezonundan beri en düşük seviyeye inecek. Kurum bu durumu 'Karadeniz ve Azak lojistiğinde her iki tarafta da ciddi aksamalar' olarak tanımlıyor.

Raymond James'de izlemede

Raymond James'e göre tahıl anlaşmasının akıbeti buğday, mısır ve diğer tarım ürünlerinde arz kısıtlaması endişesini canlı tutuyor. Bu endişe küresel gıda fiyatlarını ve taşıma maliyetlerini yukarı iten ana başlıklardan biri olmaya devam ediyor.