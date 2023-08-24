Kurşun piyasası fazla verdi

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu (ILZSG) verilerine göre 2023 Haziran ayında küresel kurşun pazarında 63 bin ton fazla oluştu. Mayıs ayında revize edilmiş verilerle 23 bin ton fazla görülmüştü. Mayıs ayı için revize edilmemiş 57 bin ton fazla bildirilmişti.

Yılın ilk 6 ayında kurşun piyasası, 2022'nin aynı dönemine göre 145 bin ton açıktan 25 bin ton fazlaya dönüştü.

Haziran ayında rafine üretim 1 milyon 18 bin ton, tüketim 955 bin ton oldu.