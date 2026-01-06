Lityum fiyatları talep artışıyla toparlanıyor

Lityum fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcı ilgisini artırıyor ve risk algısını yeniden şekillendiriyor. Kısa vadeli hareketler izlenirken, orta ve uzun vadeli arz-talep dengesi stratejileri belirliyor.

Arz-talep dengesi fiyatları belirliyor

Küresel emtia piyasasında lityum, elektrikli araç ve enerji depolama projelerine yönelik artan talep sayesinde kısa vadede önemli bir yükseliş gösteriyor. Bazı üretim bölgelerinde kapasite kısıtları ve lojistik sorunlar, fiyatların yükselmesine katkı sağlıyor.

Talepteki hızlı artış ve sınırlı stoklar, fiyatlarda yukarı yönlü baskıyı güçlendiriyor. Kısa vadede fiyatlar toparlanabilir; uzun vadede ise üretim kapasitesindeki artış ve talep dengesi fiyatların yönünü belirleyecek. Yeni projelerin devreye girmesi arzı artırsa da, lojistik ve tedarik sınırlamaları piyasadaki volatiliteyi sürdürüyor.