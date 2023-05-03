Lityumda Şili alarmı



Şili, elektrikli otomobil bataryası yapımında kullanılan lityumun geniş kaynaklarını geliştirmek amacıyla önemli lityum projelerini devlet kontrolüne geçirmek için harekete geçti.

Önemli madencilik şirketlerinin yöneticileri ve analistler, geçen ay açıklanan bu stratejinin tam tersi bir etkiye sahip olacağını belirtiyor. Dünyanın en büyük ikinci lityum üreticisi Şili’nin bir yatırım adresi olarak çekiciliğini Avustralya, Arjantin ve birkaç Afrika ülkesinin lehine daha da azaltacağına inanıyor.

Financial Times’ta yer alan habere göre, bu hareketi ile Şili, daha fazla devlet kontrolü uygulayarak ticari yatırımcıları caydırıyor.

Bazı sektör analistleri Şili'nin son hamlesinin Çinli gruplara kapı araladığını da iddia ediyor. Çinli BYD'nin ülkenin kuzeyinde 290 milyon dolarlık bir pil malzemeleri tesisi kurmayı planladığına da dikkat çekiliyor.

Habere göre, Çin'in elektrikli araçlara yönelik zayıf kalan talebinin artan hammadde arzını karşılamasının ardından lityum fiyatları bu yıl ton başına 80 bin dolardan 30 bin doların altına düştükten sonra, artan rekabet tehdidi piyasalarda daha da şiddetli hissedilecek gibi görünüyor.