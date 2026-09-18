Lityumda stok baskısı: Fiyat 135 bin yuanın altına indi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Küresel enerji dönüşümünün en kritik metallerinden lityumda fiyat düşüşü eylül ayında hızlandı. Çin'de pil sınıfı lityum karbonat fiyatları, artan stokların etkisiyle 135 bin yuan eşiğinin altına geriledi.

Fiyatlardaki geri çekilmede arz fazlası etkili oldu. Ülkede lepidolit kaynaklı üretimde artış yaşanırken, rafinerilerin yüksek stokla çalışması spot piyasada baskı yarattı. Alıcıların temkinli duruşu da düşüşü destekledi.

Çin piyasası belirleyici

Dünya lityum talebinin büyük bölümünü oluşturan Çin, fiyatlamada da belirleyici konumda. Guangzhou Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören lityum karbonat kontratları, batarya üreticilerinin alım iştahına dair en net gösterge olarak izleniyor.

Son dönemde fiyatlar 154-156 bin yuan bandında dalgalanırken, eylül ayı itibarıyla 135 bin yuanın altına inilmesi, piyasada stok fazlasının derinleştiğine işaret etti. SunSirs verileri de endüstriyel sınıf lityum karbonatta 156 bin yuan seviyelerini gösterirken, pil sınıfı üründe baskının daha belirgin olduğu görülüyor.

Batarya talebi ve arz endişesi arasında denge

Lityum, elektrikli araç bataryaları ve enerji depolama sistemlerinin temel girdisi. Pekin yönetiminin enerji depolama altyapısı için yeni teşvikler açıklaması ve şarj kapasitesini 2027'ye kadar 180 gigawatt seviyesine çıkarma hedefi, orta vadede talebi destekleyen unsurlar arasında.

Kısa vadede ise tablo tersine döndü. Yıl başından bu yana fiyatlarda yüzde 30'un üzerinde artış görülse de, eylül ayıyla birlikte stok birikimi fiyatları yeniden aşağı çekti. Piyasa katılımcıları, Çin'deki yüksek stokların eritilmeden kalıcı bir toparlanmanın zor olduğu görüşünde.

Gözler stok eritme hızında

Analistler, önümüzdeki dönemde lityum fiyatlarının seyrinde Çin'deki stok eritme hızı, elektrikli araç satışları ve rafineri üretim kesintilerinin belirleyici olacağını belirtiyor. Stokların azalması durumunda fiyatlarda yeniden toparlanma beklenirken, mevcut fazlalığın sürmesi halinde baskının devam edebileceği ifade ediliyor.