Lityumun merkez üssü olacak

Dünyanın en büyük dördüncü lityum üreticisi Arjantin'in, yeni projelerle önümüzdeki dönemde Şili'yi geçebileceği belirtiliyor.

Elektrikli araç aküleri için anahtar metal olan lityum için Güney Amerika'da küresel bir yarış başladı. ABD ve Avrupa'nın yatırımlarını artırdığı dönemde, Çin'in de bölgeye yatırım arayışları hızlandı.

Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, Temmuz ayında Şanghay'a yaptığı ziyaretin ardından, Çinli madencilik şirketlerinin lityum zengini Arjantin'de yeni projelerinin ufukta görüldüğünü ve "beyaz altın" peşinde milyonlarca dolar yatırım yapmayı taahhüt ettiklerini söyledi.

Danışmanlık şirketi Global Lithium'un Başkanı Joe Lowry, "Arjantin önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir lityum üreticisi olma taahhüdünü yerine getiremezse, EV devrimi zorlayıcı olacaktır." dedi.

Şu anda dünyanın en büyük lityum üreticisi Avustralya olurken, Şili ve Çin ilk üç sırayı oluşturuyor.

Ancak Şili Bakır Komisyonu(Cochilco) tarafından yapılan bir araştırmaya göre Şili, 2020'de pazarın yüzde 32'sini temsil ederken, 2030'de bu yüzde 15'e inebilir. Buna karşılık, Zimbabwe, Arjantin, Brezilya ve ABD, paylarını hızlı bir şekilde artacak.

Arjantin, farklı aşamalarda 30'dan fazla maden projesine ev sahipliği yapıyor.

Arjantin ve Avrupa Birliği, daha temiz enerji için sürdürülebilir ham maddeler konusundaki işbirliğini artırmak amacıyla Haziran ayında bir mutabakat zaptı imzaladı.