LME alüminyum stoklarındaki düşüş fiyatları destekledi

LME'de alüminyum fiyatı yüzde 0,4 artışla ton başına 3.103 dolara çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum kontratı ise yüzde 0,77 yükselerek ton başına 22.835 yuana ulaştı.

LME alüminyum stoklarının 2022'den bu yana ilk kez 300 bin tonun altına gerilemesi, fiyatlardaki yükselişte etkili oldu.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesi de faiz beklentileri üzerinden metalleri destekledi. Zayıf veri, Fed'in daha güvercin bir tutum izleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

Bakır fiyatları da yükseldi. LME'de bakır yüzde 0,18 artarken, Şanghay'da bakır kontratı yüzde 0,17 değer kazandı.

Buna karşın, ABD'nin rafine bakır ithalatına yönelik olası tarife uygulaması piyasalarda endişe unsuru olmaya devam etti. LME bakır stokları azalırken, Comex bakır stoklarında artış görüldü.

Diğer metallerde LME'de çinko yüzde 0,11, kurşun yüzde 0,24 ve nikel yüzde 0,54 geriledi. Kalay ise yüzde 0,38 yükseldi.

Şanghay piyasasında çinko yüzde 0,8 artarken, kurşun yüzde 0,06 ve nikel yüzde 0,31 düştü. Kalay kontratı ise yüzde 2,75 yükseliş kaydetti.