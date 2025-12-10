LME stoklarında Çin üretimi bakırın payı yükseldi
Londra Metal Borsası (LME) stoklarında Çin menşeli bakırın payı, elverişli fiyat arbitrajıyla Kasım'da Ekim'deki yüzde 82'den yüzde 85'e yükseldi.
LME stoklarında Çin menşeli bakırın payı kasım ayında artış gösterdi. Verilere göre, Çin üretimi bakırın LME stoklarındaki payı Ekim’de %82 iken Kasım’da %85 seviyesine yükseldi.
Çin menşeli bakır stokları, Ekim ayında 100.400 ton seviyesinden Kasım ayında 130.225 ton seviyesine çıktı. Bu artışta, elverişli fiyat arbitrajının Çin’in bakır ihracatını artırması etkili oldu.
LME sistemindeki mevcut nikel stoklarında Çin üretimi nikelin payı %70 olarak sabit kaldı ve bu oran ekim ayına kıyasla değişmedi.
Alüminyum tarafında ise Rusya menşeli alüminyumun LME depolarındaki payı Ekim’de %51 iken Kasım’da %53 seviyesine yükseldi. Hint menşeli alüminyumun payı %40 seviyesinde sabit kaldı.
Miktar bazında, Rusya menşeli alüminyum stokları 850 ton artarak 256.875 ton seviyesine yükseldi. Hindistan menşeli alüminyum stokları ise 12.175 ton artışla 214.525 ton seviyesine çıktı.
LME’nin, yaptırımlar nedeniyle 13 Nisan 2024 tarihinden itibaren Rus menşeli metalleri depolama sistemine kabul etmeyi yasakladığı da hatırlatıldı.