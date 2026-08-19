LME stoklarındaki hızlı artış bakır fiyatlarını iki haftanın dibine çekti

Londra Metal Borsası'nda işlem gören üç ay vadeli bakır sözleşmeleri, depolardaki doluluk oranlarının ivme kazanmasıyla birlikte satıcılı bir seyir izledi. Piyasada uzun süredir hissedilen fiziki arz sıkışıklığı algısının, stok verilerindeki bu ani ve güçlü değişimle birlikte zayıfladığı net bir şekilde görülüyor. Yatırımcıların ve endüstri oyuncularının yakından izlediği bu envanter değişimi, kısa vadeli fiyatlama davranışlarında da doğrudan baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Kullanılabilir stoklarda %75 yükseliş

Piyasalara yansıyan en kritik kırılma noktası, depolardaki kullanılabilir envanter hareketleri oldu. Paylaşılan veriler incelendiğinde, borsada işlem görebilir nitelikteki kullanılabilir bakır stoklarının sadece bir haftalık kısa bir kesit içerisinde %75 oranında bir artış kaydettiği göze çarpıyor. Bu denli hızlı bir stok girişinin piyasadaki denge arayışını sarstığı, alıcı tarafını daha temkinli bir konuma ittiği ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir ivme yarattığı takip ediliyor.

Baz metallerde karışık görünüm ve nikelin ayrışması

Baz metallerin genelinde aşağı yönlü bir ivme hakim olurken, sepetin tamamı aynı baskıyı hissetmedi. Çoğu sanayi metalinde satışlar ön plana çıkarken, nikel bu genel trende direnç gösterdi. Nikel cephesinde izlenen %0,7 oranındaki değer kazancı, piyasadan olumlu yönde ayrışmasını sağladı ve yatırımcı ilgisinin bu metal üzerinde odaklanmasını beraberinde getirdi.