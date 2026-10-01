LME'de 11 bin doları zorlayan bakıra BofA'dan 12 bin dolar tahmini

BofA, Londra Metal Borsası'nda (LME) 11 bin dolar bandını zorlayan bakır için uzun vadeli tahminini güncelledi. Kurum, arz tarafındaki yatırım boşluğu ve yeşil dönüşüm kaynaklı yapısal talep nedeniyle 2026 ortalaması için 12 bin dolar/ton seviyesini baz senaryo olarak açıkladı.

BofA Emtia Stratejisti Michael Widmer'ın notunda, sorunun geçici olmadığı vurgulandı. Mevcut ocaklarda cevher kalitesinin düşmesi, yeni ruhsat süreçlerinin 8 yıla uzaması ve büyük üreticilerdeki operasyonel duruşlar nedeniyle rafineri tarafına yeterli konsantre gitmiyor. LME depolarındaki çekilebilir stokun 2 haftalık tüketimin altına inmesi ve iptal edilmiş varant oranının yükselmesi de bu tabloyu doğruluyor.

Talep tarafında ezber bozuldu

Eskiden bakır talebi sadece inşaat ve sanayi üretimiyle ölçülürdü. Artık denklem değişti. Bir elektrikli araç, konvansiyonel araca göre 4 kat fazla bakır taşıyor. Tek bir GW'lık offshore rüzgar santrali 8 bin tona kadar bakır gerektiriyor. BofA'ya göre son 12 ayda eklenen talep ise yapay zeka veri merkezlerinden geliyor. Banka bu üç kalemin toplam talebi 2027'ye kadar 350 bin ton açık yaratacak boyuta taşıdığını hesaplıyor.