LME'de alüminyum 4 yılın zirvesini gördü

Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum fiyatları günün başında dört yılın en yüksek seviyesi olan 3.672 dolara çıktıktan sonra bir miktar geri çekilerek yüzde 0,46 artışla 3.638 dolar seviyesinden işlem görüyor.

LME alüminyum spot sözleşmesi, üç aylık kıyaslama fiyatının üzerinde işlem görerek kısa vadeli arz sıkışıklığına işaret ediyor.

Diğer metallerde bakır yüzde 0,01 düşüşle 13.234 dolar/ton seviyesinde seyrederken çinko yüzde 0,7 yükselerek 3.420 dolar/tona ulaştı ve 24 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Kurşun, günün başında 3 Mart'tan bu yana en yüksek fiyata çıkmasına karşın yüzde 0,7 gerileyerek 1.952 dolar/ton seviyesine indi.

Kalay yüzde 0,8 artışla 49.775 dolar/tona yükseldi ve mart başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Nikel ise yüzde 0,6 değer kazanarak 18.240 dolar/tona çıktı ve 29 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi art arda ikinci günde de korudu.