LME’de çinko krizi: Spot fiyatlar 1997’den bu yana en yüksek seviyede!

Londra Metal Borsası'nda (LME) çinko piyasası onlarca yılın en güçlü arz sıkışıklığıyla karşı karşıya. Spot fiyatlar, üç ay vadeli kontratların ton başına 323 dolar üzerinde işlem görüyor; bu, en az 1997’den beri görülen en yüksek backwardation seviyesi olarak dikkat çekiyor. Bu durum, kısa vadeli talebin arzı açık biçimde aştığını gösteriyor.

Marex Kıdemli Baz Metaller Stratejisti Al Munro, LME warrant raporlarında “önemli uzun pozisyonların” görüldüğünü belirterek, buna rağmen backwardation’ın henüz yüksek stok girişlerini çekmediğini ifade etti.

Çinli ergiticilerin üretimi sabit tutması, LME ile Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) fiyatları arasında geniş bir fark yarattı. Bazı Çinli üreticilerin bu arbitraj fırsatından yararlanmak için nadir çinko ihracatları planladığı bildirildi.

Concord Resources Araştırma Direktörü Duncan Hobbs, "Stoklar çok düşük seviyede ve Çin dışındaki fiziksel piyasa son derece hassas bir denge içinde" diyerek piyasanın kırılganlığını vurguladı.