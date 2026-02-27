LME’de pozisyon limitleri kuralları yeniden belirleniyor

Londra Metal Borsası (LME), pozisyon limitleri ile ilgili kurallarda yapılması planlanan değişiklikler için bir görüşme belgesi yayınladı. Bu adım, İngiltere’nin finansal düzenleyici kurumunun yönlendirmesine uyum sağlamak amacıyla atılıyor.

LME, aralık ayında açıkladığı plan kapsamında, söz konusu değişikliklerin borsanın pozisyon limitlerini doğrudan ayarlama ve yönetme yeteneğini güçlendireceğini belirtti.