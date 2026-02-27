  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. LME’de pozisyon limitleri kuralları yeniden belirleniyor
LME, pozisyon limitleri için önerilen kurallar üzerinde görüş topluyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Londra Metal Borsası (LME), pozisyon limitleri ile ilgili kurallarda yapılması planlanan değişiklikler için bir görüşme belgesi yayınladı. Bu adım, İngiltere’nin finansal düzenleyici kurumunun yönlendirmesine uyum sağlamak amacıyla atılıyor.

LME, aralık ayında açıkladığı plan kapsamında, söz konusu değişikliklerin borsanın pozisyon limitlerini doğrudan ayarlama ve yönetme yeteneğini güçlendireceğini belirtti.