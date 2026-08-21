LME’de teşvik dopingi: Bakır kontratlarında alım iştahı hız kazandı

Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin zayıf seyretmesi, borsa dışı yatırımcılar için dolar cinsinden fiyatlanan emtia kontratlarını daha cazip hale getirerek arbitraj imkanlarını artırıyor. LME depolarındaki fiziki stok seviyelerinin yakından izlendiği bu süreçte, finansal fonların uzun pozisyonlarını artırması fiziki ve vadeli piyasa arasındaki makasın daralmasını sağlıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik beklentilerle yön bulan para birimi dalgalanmaları, kısa vadeli spekülatif sermayenin emtia piyasalarına akışını doğrudan hızlandırıyor. ABD tahvil getirilerindeki gerileme de büyük ölçekli emtia fonlarının kaldıraçlı kontratlarda yeni alım dalgası başlatmasına zemin hazırlıyor. Küresel likiditenin riskli varlıklara kaymasıyla beraber, maden türev ürünlerine yönelik opsiyon piyasalarında da işlem hacimlerinin tırmandığı gözleniyor. Bu sermaye rotasyonu, teknik direnç seviyelerinin hızla aşılmasını kolaylaştırırken piyasadaki yukarı yönlü volatiliteyi beslemeye devam ediyor.

Çin’in mali hamlesi fiziki talep endişelerini dağıttı

Piyasadaki yapısal açık riskine karşılık Pekin yönetiminin sanayi ve altyapı projelerine yönelik devreye aldığı bütçe destekleri, talep tarafındaki daralma korkularını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. İmalat sanayisindeki kapasite kullanım oranlarının artacağına yönelik bu güçlü beklenti, baz metal grubundaki sert yükseliş dalgasını destekleyen temel katalizör olarak öne çıkıyor. Çin kaynaklı bu tüketim iştahı, maden arzındaki kesintilerle birleştiğinde emtia fonlarının portföy dağılımlarında bakır ağırlığını artırmasına zemin hazırlıyor. Yeşil enerji dönüşümü ve şebeke yatırımlarının yarattığı yapısal talebin, önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarı üzerinde güçlü bir destek seviyesi oluşturacağı öngörülüyor.