LME’den büyük pozisyonlara kalıcı sınırlama kararı

Londra Metal Borsası (LME), yakın vadeli kontratlarda büyük pozisyon taşıyan üyelerine yönelik kısıtlamaları kalıcı hale getirdiğini duyurdu. Geçen yıl haziran ayında geçici olarak uygulamaya alınan düzenleme, yapılan istişare sürecinin ardından sürekli kurala dönüştürüldü.

LME, ekim ayında söz konusu sınırlamaları kalıcılaştırma niyetini açıklamış ve üyelerle bir danışma süreci yürütmüştü. Borsa, piyasa katılımcılarının kurala dayalı, adil ve tutarlı bir çözümün piyasaya istikrar, şeffaflık ve güven kazandıracağı görüşünü paylaştığını bildirdi.

Yeni düzenleme kapsamında, toplam stok seviyesini aşan büyüklükte uzun (long) pozisyon taşıyan yatırımcılar, bu pozisyonları sıfır primle piyasaya geri ödünç vermek zorunda olacak.