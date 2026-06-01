Londra bakır, arz endişeleriyle yükseldi

LME'de üç ay vadeli bakır yüzde 0,28 artışla ton başına 13.674,50 dolara çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise bakır yüzde 0,07 gerileyerek ton başına 104.770 yuana indi ve dar bantta işlem gördü.

Goldman Sachs, küresel arz sıkışıklığını gerekçe göstererek 2026 yıl sonu bakır fiyatı tahminini ton başına 13.735 dolara yükseltti.

Öte yandan Comex bakır stokları yüzde 9'dan fazla artarak 640.181 kısa tona çıktı. Bu görünüm, bölgesel ayrışmaya işaret ederken, ABD'deki bakır stoklarının bu yıl 900 bin ton artmasının beklendiği belirtildi.

Diğer baz metallerde ise LME'de alüminyum yüzde 0,23, çinko yüzde 0,10 ve kalay yüzde 0,36 yükseldi. Kurşun yatay seyrederken, nikel yüzde 0,25 geriledi.

Şanghay'da ise alüminyum yüzde 0,12, çinko yüzde 0,86 ve nikel yüzde 0,71 düşerken, kurşun yüzde 0,03 ve kalay yüzde 0,48 yükseldi.