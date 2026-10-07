Londra Külçe Piyasası Birliği duyurdu: Ons altın 5.013 dolara ulaşabilir

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Londra Külçe Piyasası Birliği'nin İtalya'nın Sorrento kentindeki yıllık buluşmasında önde gelen sektör temsilcileri bir araya geldi. Zirvede yapılan ankette delegeler, altın fiyatlarının önümüzdeki bir yıllık süreçte ons başına 5.013 dolar seviyesine kadar tırmanacağını tahmin etti. Değerli metalin mevcut işlemlerinin 4.170 dolar seviyelerinde seyrettiği aktarıldı.

Geçmiş performanstan geleceğe bakış

Yüksek faiz oranlarının uzun süre korunacağına dair beklentiler ve bölgesel gerilimler nedeniyle altın, bu yılın ilk döneminde yüzde 3 oranında gerileme gösterdi. Ancak metal, bir önceki yıl kaydettiği yüzde 64'lük artışla 1979 yılından bu yana en güçlü yıllık kazancına imza atmıştı. Ocak döneminde ise ons başına 5.595 doları görerek tarihi zirvesini tazelemişti. Katılımcıların bir önceki konferanstaki tahmini ise fiyatların 4.980 dolar civarında seyredeceği yönündeydi.

Gümüş ve diğer metallerde beklentiler

Konferansta paylaşılan anket verileri, diğer değerli metaller için de belirgin artış beklentilerini ortaya koydu. Küresel temsilciler, mevcut durumda 61 dolar seviyesindeki gümüşün bir yıl içinde ons başına 97 dolara ulaşacağını öngördü. Benzer şekilde, platinin 1.706 dolardan 1.914 dolara, paladyumun ise 1.174 dolardan 1.415 dolara yükseleceği kaydedildi.