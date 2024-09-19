Londra ve New York’ta kakao fiyatları görülmemiş şekilde ayrıştı

Financial Times haberine göre, çikolata üreticilerinin yüksek kaliteli kakao arayışı, Londra'daki depolarda eski ve düşük kaliteli çekirdeklerin birikmesine ve İngiltere ile ABD arasındaki fiyatlarda nadir görülen bir farklılaşmaya yol açtı.

Geçen ay New York'ta işlem gören vadeli kakao kontratları güçlü bir şekilde yükselerek, geçen hafta 10.000 doların üzerine çıkarken, Londra fiyatları düşerek bu ayın başlarında 6.400 doların altına indi. Son günlerdeki satışlara rağmen, ABD fiyatları geçen ayın başından bu yana sadece yüzde 3 düşerken, İngiltere kontratındaki düşüş yüzde 16'yı buldu.

Yüksek kaliteli çekirdekleri güvence altına alma yarışı

Her iki piyasada da kakao fiyatları bu yılın başlarında, kötü hava koşulları ve hastalıkların dünyadaki kakao çekirdeklerinin üçte ikisinin yetiştirildiği Gana ve Fildişi Sahili'ndeki mahsulü yok etmesi ve hedge fonlarının piyasaya girmesiyle güçlü bir yükseliş gösterdi.

Ancak küresel kıtlık, kakao çekirdeği işleyicileri arasında, eski çeşitlerden kaçınma ve yüksek kaliteli çekirdekleri güvence altına alma yarışına yol açtı.

Hasat edilen stoklar boşalıyor

ABD'deki stoklar son 15 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Londra'daki depolar 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Tarımsal emtia devi Cargill'in 2022 yılına kadar kakao ve çikolata ticareti küresel başkanı olan Martijn Bron, Londra'da kalan şeyin "zehirli bir hap" olduğunu söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra, tarihsel olarak büyük ölçekli kakao alıcılarının pazarı olurken, borsa verilerine göre, ağustos ayı sonunda Londra ICE borsası depolarında tutulan 54.650 metrik ton kakao çekirdeğinin dörtte birinden fazlası üç yıldan daha eski tarihli. Üstelik bu eski stokun neredeyse yüzde 80'i, sektörde çikolata yapımı için daha düşük kaliteli olarak görülen Kamerun'da yetiştirilen ve dökme olarak depolanan çekirdeklerden oluşuyor.