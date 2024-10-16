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Londra'da bakır, açığa satış ve doların gevşemesinin etkisiyle yükseldi

Londra'da bakır, doların gevşemesi ve fiyatların psikolojik destek seviyesinden toparlanması ve bir miktar açığa satışla desteklenerek yükseldi.

Haber Merkezi
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Londra'da bakır, açığa satış ve doların gevşemesinin etkisiyle yükseldi
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Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, bir önceki seansta gördüğü üç haftanın en düşük seviyesinden toparlanarak TSİ 07.01'de yüzde 0,5 artışla 9.578,50 dolar/tona çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Kasım vadeli bakır kontratı, yüzde 0,4 düşüşle 76.610 yuan/tona (10.770,12 dolar) gerileyerek Londra'daki gecelik kayıpları takip etti.

Dolar endeksi bugün hafifçe geriledi, ancak ABD faiz indirimlerinin kademeli olacağı beklentileriyle hala iki ayın zirvesine yakın işlem görüyor.

Gözler Çin’de

Bir işlemci, herkesin Çin'den gelecek çeşitli açıklamaları beklediğini belirterek 9.500 dolar/tonun teknik ve psikolojik bir destek seviyesi olduğunu kaydetti.

Bir başka işlemci ise Çin'in emlak sektörüne ilişkin yarın yapılması planlanan basın toplantısı öncesinde bir miktar açığa satış olduğunu belirtti.

LME'de alüminyum yüzde 0,7 artışla 2.588,50 dolar/tondan, çinko yüzde 0,2 artışla 3.058,50 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,4 artışla 2.088 dolar/tondan, kalay yüzde 0,6 artışla 32.595 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,1 düşüşle 17.405 dolar/tondan işlem gördü.

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