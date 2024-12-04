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Londra'da bakır, doların yeniden değer kazanmasıyla iki haftanın zirvesinden geriledi

Londra'da bakır fiyatları, Çin'in talep görünümü ve potansiyel ABD gümrük tarifelerine ilişkin endişeler devam ederken, doların bir miktar değer kazanmasıyla yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesinden geriledi.

Haber Merkezi
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Londra'da bakır, doların yeniden değer kazanmasıyla iki haftanın zirvesinden geriledi
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Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, dün 20 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra TSİ 06.25'te yüzde 0,4 düşüşle 9.076 dolar/tona geriledi.

ABD doları üç haftanın en düşük seviyesinden toparlandı ve tüccarlar Fed'in bu ay faiz oranlarını indirme ihtimalini düşünürken diğer büyük rakipleri karşısında yerini korudu.

Analistler, metaller için soruların büyük ölçüde ABD'nin hangi ticaret politikalarını benimseyeceği ve Çin'in buna nasıl karşılık vereceği ile ilgili olduğunu belirtti.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere büyük gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti. Dün Pekin, Washington'un ülkenin çip sektörüne yönelik son baskısından bir gün sonra ABD'ye galyum, germanyum ve antimon ile ilgili ürünlerin ihracatını yasakladı.

Yatırımcılar, dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin'de bu ayın sonunda yapılacak Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda daha fazla parasal ya da mali desteğe ilişkin işaretler bekliyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ocak ayı bakır kontratı, yüzde 0,7 artışla 74.590 yuan/tona (10.244,89 dolar) çıktı.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 artışla 2.611 dolar/tondan, nikel yüzde 0,4 artışla 16.080 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 kayıpla 3.092 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 düşüşle 2.073,5 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,4 artışla 28.925 dolar/tondan işlem gördü.

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