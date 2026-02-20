Londra'da bakır haftayı kayıpla kapatma yolunda

Küresel piyasalarda bakır fiyatları, günlük bazda yüzde 0,3'lük bir artışla 12.842,50 dolar/tona ulaşsa da üçüncü haftalık kaybını yaşamaya hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası (LME) bakır stokları 925 ton artarak 225.575 tona yükseldi ve Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Güçlenen doların bakır fiyatları üzerindeki baskısı devam ederken, doların Ekim ayından bu yana en güçlü haftalık performansını sergilemesi bekleniyor. Bu arada, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası Lunar Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı olup, 24 Şubat'ta yeniden açılacak.

Diğer metallere bakıldığında, çinko fiyatları Şili ve Peru'daki üretim kesintilerinin desteğiyle yüzde 0,4 artarak 3.351,50 dolar/tona yükseldi. Nikel fiyatları, düşük envanterler ve maden kapanışlarının desteğiyle 17.285 dolar/ton seviyesinde sabit kaldı. Alüminyum yüzde 0,5 artışla 3.082,50 dolar/tona çıkarken, kurşun fiyatları yüzde 0,2 düşüşle 1.950,50 dolar/tona geriledi.