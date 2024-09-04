Londra'da vadeli kakao fiyatı 6,5 ayın en düşük seviyesine geriledi

Londra'da Aralık vadeli kakao şubat ayından bu yana ilk kez 4975 GBP/ton seviyesine kadar düşüşün ardından düne göre yüzde 3,4 düşüşle ton başına 4.998 GBP seviyesine toparlardı.

Fiyatların psikolojik 5.000 GBP/ton seviyesinin altına gerilemesinde gelecek sezonun mahsulüne ilişkin beklentilerin iyileşmesi etkili oldu.

New York'ta Aralık vadeli kakao yüzde 4,2 düşüşle ton başına 6.963 dolar ile Ağustos ortasından bu yana en düşük seviyeyi gördü.